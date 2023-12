Pedro Piqueras prepara su despedida de 'Informativos Telecinco': "Procuraré que sea rapidita, no quiero llenarme de lágrimas"

Pedro Piqueras está a punto de jubilarse después de 35 años de dedicación a la información en televisión. Este jueves, 21 de diciembre, presentará por última vez los Informativos de Telecinco, una fecha en la que cierra su larga etapa profesional, a sus 68 años.

En una entrevista en Cadena SER, Piqueras ha desvelado algunos detalles sobre su inminente marcha y también ha hablado sobre su sucesor, Carlos Franganillo, quien se incorpora directamente desde TVE.

"Diariamente me llegan mensajes a mi teléfono muy cálidos y cariñosos. Es muy satisfactorio. Es como leer tu obituario en vida. Los obituarios siempre son positivos, siempre sales a hombros", ha señalado Piqueras en el programa Hora 25 de la radio.

En cuanto a su despedida, planea que sea breve para evitar emociones desbordadas. "Procuraré que sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas, no quiero llorar. Ya tengo pensado lo que les voy a decir a los espectadores. A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias", ha manifestado.

Así, el periodista ha querido expresar su agradecimiento no solo a los espectadores, sino también a la empresa, sus colegas y las personas que le han enseñado a lo largo de su carrera: "Todos somos producto de mucha gente. Me voy mejor de lo que llegué".

Piqueras ha revelado, por otro lado, que ha pedido conservar una parte del decorado del plató como recuerdo para dejarlo en el garaje, ya que ha sido parte importante de su vida durante 18 años. "Al final le tomas cariño", ha indicado al asegurar que nunca ha estado tanto tiempo en ninguna parte.

El veterano periodista, tras su jubilación, tiene planes de viajar, dar conferencias y clases, navegar y reflexionar sobre su futuro. Aunque ha recibido ofertas para realizar documentales, desea seleccionar cuidadosamente sus próximos proyectos. "No tengo un plan preconcebido", ha explicado.

La salida de Piqueras coincide con la reestructuración de los informativos en Telecinco, y su reemplazo por Carlos Franganillo forma parte de estos cambios. Además, se renovará el plató del programa, adoptando un enfoque más dinámico con presentadores de pie y diferentes planos.