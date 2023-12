Fani Carbajo lanza un nuevo dardo contra Christofer Guzmán: "Tenía que mantenerle y luchaba sola para sacar la casa adelante"

Fani Carbajo se encuentra muy contenta con su nueva vida en pareja. La que fuera concursante de La isla de las tentaciones y Fran Benito, su actual novio, están viviendo una bonita etapa que poco tiene en común con su anterior relación. Y es que, a diferencia de su romance con Christofer Guzmán, los celos y las infidelidades no tienen cabida en su amor.

Es por ello que la influencer no lo ha dudado y ha decidido dar el paso de poder volver a ser madre. Como así ha explicado, se someterá a un tratamiento de fertilidad para quedarse embarazada.

Carbajo confía en Fran gracias a la actitud con la que el hombre siempre la ha tratado. Y, prueba de ello es su compromiso para aportar su parte a la economía familiar. Así lo ha contado la propia exconcursante de Supervivientes en un directo en sus redes sociales.

Como ha querido destacar, él no está con ella solo por su fama, sino que la valora como persona y la trata "fenomenal". Además, paga la mitad del alquiler en el que viven junto a sus dos gatos y el hijo de ella, Emilio, de 16 años. Una situación muy "diferente" a la que vivía con Christofer Guzmán.

"Además de mantenerlo y tener que luchar sola para sacar esta casa adelante, he tenido que aguantar cuernos y menosprecios en mi propia casa", ha asegurado la madrileña hablando de su anterior vida. Y es que ella era quien tenía que pagar el alquiler de su casa, del negocio que tenían y de los demás caprichos de la pareja.

"No pagábamos nada a medias", ha asegurado muy cabreada. Un sentimiento que parece desaparecer cuando habla de su nuevo novio: "Hablo de Fran y se me pone una sonrisa porque no me falta de nada con este chico".

Como también ha querido dejar claro, que a Benito las redes sociales no son algo que le llame la atención y, de hecho, nunca mira el móvil: "No le interesa este mundo, ¡si es que apenas usa Instagram!".