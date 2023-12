Taylor Swift se rodea de 'celebrities' por su 34º cumpleaños

Aunque podría haber sido una buena broma para las redes sociales, a la última fiesta de cumpleaños de Taylor Swift, en la que se despedía de los 33 años, no asistió Fernando Alonso. Aun así, la celebración en la que la artista sopló 34 velas este pasado miércoles no estuvo exenta de famosas y celebrities que no dudaron en acercarse para estar con ella en Nueva York.

En primer lugar fueron al Outer Heaven, un conocido local en el Lower East Side si bien poco después se trasladarían a un club nocturno, The Box. Las amistades de la cantante de Exile, Look what you made me do o Blank space estuvieron continuamente con ella.

Así, los intérpretes Blake Lively, Miles Teller, Zoë Kravitz y Antoni Porowski, las modelos Gigi Hadid y Keleigh Sperry —esposa de Teller— y los músicos Selena Gomez —una de sus mejores amigas y que le subió también una fotografía de la fiesta— Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, las Haim y, por supuesto, el gran socio y productor de Taylor, Jack Antonoff, estuvieron con ella, como desmuestran las imágenes.

Porque la propia Swift, recién elegida como 'Persona del Año' por la revista Time, ha subido algunas de las instantáneas de la noche a su cuenta de Instagram aprovechando para agradecer a sus seguidores el apoyo en 2023. "¿En serio que este año… de verdad… ha sucedido? Gracias por todos vuestros maravillosos deseos de cumpleaños", escribió la artista.

Durante la celebración, en la que Swift optó por un minivestido negro brillante valorado en 2.335 dólares, unos 2.130 euros, no pudieron acercarse otras famosas amistades de Swift, como Ice Spice, que le dedicó sin embargo una story, o Gracie Hunt, hija del dueño de los Kansas City Chiefs.

Y es que el novio de Taylor Swift, Travis Kelce, no pudo acudir a la fiesta debido a que tenía una cita ineludible en Misuri con su equipo. Sin embargo, se ha sabido que durante los días previos sí que habían pasado mucho tiempo juntos, saliendo a cenar juntos el pasado domingo.