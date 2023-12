La prórroga del Presupuesto del Ajuntament de Barcelona reducirá un 17% las inversiones

La comisión de Economía del Ajuntament de Barcelona, celebrada esta tarde, ha certificado la más que probable prórroga de los Presupuestos para el año que viene. El alcalde de Barcelona no ha podido cerrar un acuerdo con ninguna formación que le permitiese aprobar las nuevas cuentas, y la prórroga se hará efectiva poco antes de que acabe el año.

En la comisión, el teniente de alcalde y director del área de Economía y Hacienda, Jordi Valls, ha admitido que las inversiones se reducirán en un 17 % respecto al Presupuesto del 2023. Concretamente, las cuentas que presentó Jaume Collboni a principios de octubre, y que tuvo que retirar sin llegar a ser votadas a mediados del mismo mes por carecer de los apoyos necesarios, contemplaba unas inversiones de 770 millones de euros.

Sin embargo, la prórroga de los Presupuestos tan solo establece una partida para inversiones de 450 millones de euros, 320 millones menos que en la propuesta inicial. No obstante, durante la comisión, Jordi Valls ha remarcado que la intención del gobierno municipal es aprobar unas nuevas cuentas durante 2024.

Primavera de 2024

La prórroga de los Presupuestos tampoco es una sorpresa, ya que el propio alcalde de Barcelona declaró a finales de noviembre que se ponía de plazo hasta la primavera del año próximo para conseguir un pacto de gobierno y la aprobación de las cuentas. Collboni ya era consciente entonces de la dificultad de llegar a un acuerdo antes de acabar este 2023.

El teniente de alcalde responsable de Economía y Hacienda ha relativizado el descenso en la inversión, ya que ha apuntado que estos dos últimos años las inversiones habían tenido un incremento importante, pero ha asegurado que la cifra que contempla la prórroga se acerca a la media de inversiones de los últimos 10 años.

Negociación con los grupos

Jordi Valls ha manifestado en la comisión que la “prórroga no paraliza” el consistorio, pero “sí que tiene consecuencias”, aunque también ha apuntado que el gobierno municipal no quiere “reducir ni suprimir ninguna prestación o servicio”. Para lograr este objetivo, el gobierno negociará con los diferentes grupos políticos para modificar partidas y que no se produzcan reducciones de servicios.

En las intervenciones de los diferentes grupos municipales que son candidatos a llegar a un acuerdo de gobierno, la portavoz de BComú, Janet Sanz, ha señalado que el gobierno de Collboni “tiene que trabajar y liderar un acuerdo de gobierno que haga posible aprobar el Presupuesto. Por su parte, Jordi Castellana, de ERC, ha indicado que no le gusta el rumbo que ha tomado el gobierno de Collboni. Finalmente, el portavoz de TriasxBCN, Ramon Tremosa, ha exigido “voluntad de cambio” en las cuentas.