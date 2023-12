Miguel Ángel, padre de Carmen Otte, estalla contra una reportera en la calle: "Te voy a molestar yo a ti"

Miguel Ángel, el padre de Carmen Otte, ha estallado contra la prensa después de haber sido señalado por entrometerse en exceso en la relación de su hija y el torero Juan Ortega.

De hecho, esta actitud del padre de la novia se ha destacado como uno de los motivos de la 'escapada' del diestro de su propia boda el mismo día en el que se iba a celebrar.

TardeAR ha mostrado un vídeo del equipo de Europa Press en el que se puede ver el comportamiento inadecuado de Miguel Ángel Otte. Cuando una reportera intentaba tomarle declaración, este escapaba.

No obstante, cuando la reportera le preguntó sobre la reconciliación de su hija con Juan Ortega, Miguel Ángel dejó en el suelo la caja que llevaba y sacó el móvil para grabarla.

"Yo no quiero molestarle, de verdad", le expresó la periodista. Así, el padre de Carmen Otte le contestó, grabándola con el móvil: "No, si no me vas a molestar. Te voy a molestar yo a ti".

Cuando la reportera le ha explicado que estaba "en la calle", Otte le ha indicado que él "también". Tras unos instantes, Miguel Ángel guardó el dispositivo y continuó su camino.