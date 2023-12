La actriz Kate Micucci, de 'The Big Bang Theory', anuncia que padece cáncer de pulmón a los 43 años

La actriz Kate Micucci, que se dio a conocer en medio mundo por su participación en series como The Big Bang Theory o Raising Hope, ha anunciado a sus 43 años que padece un cáncer de pulmón.

La intérprete hacía el anuncio en sus redes sociales, donde subía una foto en una cama de hospital, haciendo el signo de ok con una de sus manos y una sonrisa cansada en el rostro.

A pesar de todo, Micucci es optimista, pues según contaba se está "recuperando de la cirugía" a la que le han sometido para extirparle un trozo de pulmón y porque la enfermedad ha sido detectada "a tiempo".

"Es bastante raro, porque no he fumado un cigarrillo en mi vida", hacía ver la actriz, que hacía ver que la recuperación le llevará algunas semanas, en las que tendrá que moverse "un poco más lento" hasta acostumbrarse a su nueva capacidad pulmonar.

Micucci subía imágenes de sí misma paseando por el pasillo del hospital o bromeando con el menú que le habían servido. Junto a ella estaba su marido, el compositor Jake Sinclair, con quien tiene un hijo de tres años.

Kate Micucci es la voz de Velma en la serie de Scooby Doo desde 2015 y se dio a conocer con su papel de Lucy en The Big Bang Theory. También ha trabajado en Mom, El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, Raising Hopes, Malcom in the Middle o Cómo conocí a vuestra madre.