Paloma Cuevas se enfrenta a la Navidad con la ausencia de seres queridos y la compañía de sus hijas y su amor, Luis Miguel

La novia del cantante Luis Miguel, que solo se pronuncia a través de sus redes sociales, ha compartido imágenes de su viaje a Londres con sus hijas, en un reciente viaje, lleno de ternura y de felicidad.

También habla de la mayor, Paloma: "Hija, llenas de felicidad mi corazón" y una frase de la canción de Michael Bolton que utilizaba como banda sonora para su publicación, A love so beautiful in every way (un amor muy bonito en todos los sentidos)", escribe en puertas de una fechas entrañables, pero también muy dolorosas para ella.

Paloma celebrará estos días presuntamente con su novio, Luis Miguel, que según Paloma Barrientos de momento tiene libre su gira de conciertos, sus padres, Victoriano Valencia, y Paloma, su hermana, Verónica y sus hijas, Paloma y Bianca (12 años).

En la mesa faltará el hermano de Paloma, Victoriano, fallecido hace nueva años de un infarto, a los 41 años. "Una época del año especialmente sensible emocionalmente para los que tenemos 'sillas vacías', ha escrito en sus redes Paloma aludiendo a la ausencia de su hermano.

"Estas fechas son el mejor homenaje que podemos rendir a los familiares, a los que no podemos ver físicamente, aunque sí sentirles, porque son ángeles que nos acompañarán siempre, disfrutar de la Navidad como ellos nos enseñaron, porque fueron ellos o con ellos con quienes aprendimos la verdadera esencia de estos días que se avecinan, donde todos sentimos tristeza por la ausencia de un ser querido", escribió Paloma.

Una foto del reciente viaje de Paloma a Londres con sus hijas, Paloma y Bianca. INSTAGRAM

"Esos momentos que nos hicieron ser quienes somos ahora, en los que compartimos sueños con esos ángeles que partieron, pero que siguen siendo testigos del gran legado que nos dejaron, que no es otro que el amor, capaz de transformarlo todo", en clara alusión a Luis Miguel. Y concluye que hay que "continuar construyendo recuerdos con nuestros seres queridos, con todos, los que están y los que viven en nuestros corazones. Nosotros les mantenemos vivos al recordar lo que aprendimos de ellos o con ellos, en estos días, sobre la verdadera ESENCIA de la NAVIDAD: EL AMOR, la fuerza más poderosa del mundo".