Rozalén revela quiénes son las personas más conocidas que tiene en sus contactos... y son muchas y muy famosas

Rozalén ha acudido al pódcast Reyes del palique. Allí, entre risas, la cantante no ha dudado en contestar a algunas de las preguntas más típicas del programa, como "cuáles son los famosos más conocidos que tiene en su agenda de contactos".

Y es que, aunque no son pocos los nombres que destaca, lo cierto es que no sabe cuál será de entre todos la "persona más famosa". Desde el rey de España, Felipe VI, a Penélope Cruz o artistas de su gremio como Alejandro Sanz y Juanes, la lista no era precisamente escasa.

"Eres la que más famosos tiene", aseguraba sorprendido Albert, el presentador del programa, al descubrir la gran cantidad de contactos de la cantante. Y es que, tanto él como su compañera, la influencer Raquel Fiz no podían creerse la gran influencia de Rozalén en las altas esferas.

De hecho, tras asegurar que tiene agregados "políticos a saco", confesó uno de los momentos más emotivos que ha vivido, tras la muerte de su padre: "Fue el año pasado. Recibí un burofax de la Casa Real y me escribieron políticos por todos lados, como Pedro Sánchez".

Ante las caras de sorpresa de los dos locutores, Rozalén no dudó en enseñarle la conversación de WhatsApp que ha tenido con, entre otros, el presidente del gobierno. "Quiero saber qué foto tiene", aseguraba el bailarín, por lo que se la enseño sin problema. "Solo he hablado con él una vez, cuando se murió mi padre", dejaba claro.

Todo ello, para terminar asegurando que, si ella tuviera que elegir, el contacto más relevante es Penélope Cruz. "Hombre, es que ella es Hollywood", comentaba entre risas Raquel.

A diferencia del presidente, ella no se tiene de foto de perfil. Quien también tiene su foto en el perfil de la aplicación es Alejando Sanz: "Alejandro Sanz sí, y sale guapísimo del todo".