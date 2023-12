La 'influencer' Carolina Moura desvela que Íñigo Onieva le escribía mensajes mientras estaba con Tamara Falcó

La relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido cuestionada en numerosas ocasiones e incluso hubo especulaciones de que no se iban a casar. Al final no fue así. Muchos de estos rumores venían como consecuencia de las supuestas infidelidades del empresario a la marquesa de Griñón y al menos una de ellas confirmada por la propia pareja. Ahora, una conocida influencer revela que Íñigo habría estado tonteando con ella cuando ya estaba con la hija de Isabel Preysler.

La creadora de contenido Carolina Moura, más conocida en sus redes sociales como Carolyn Moura ha confesado en el pódcast de La Influencia que el marido de Tamara le escribió en numerosas ocasiones, pero que ella ni siquiera sabía quién era él. Así se lo ha contado al presentador cuando este le ha preguntado si Íñigo ligaba con ella.

"Sí, pero yo no lo sabía. Era un tío random que me había escrito y me había felicitado en numerosas ocasiones el cumpleaños". Asimismo, según la creadora de contenido, se dio cuenta de quién era él porque su madre "es muy cotilla". "Es Sálvame Deluxe y me dijo que si sabía quién era Tamara y empezamos a hablar del tema. Entonces los busqué por cotillear porque ni siquiera sabía quién era Tamara y él me había escrito un montón de veces", explica la gallega.

En la entrevista, la influencer también ha hablado de su paso por La isla de las tentaciones 4 y de cómo fue esta experiencia. "Es un pasado muy oscuro. Yo en mi momento más personal, que quería ser presentadora, quise ir por ahí. En mi cabeza, de veinte años, no tenía ningún tipo de relación con nadie de la televisión, pues en cierto modo, me invitaron y pensé que podía ser un buen momento", asegura Moura.

La gallega se hizo muy conocida tras su paso por el reality, aunque poco queda de eso, ya que, en la actualidad, acumula 220 mil seguidores en Instagram y 1,6 millones en TikTok debido a sus vlogs, recomendaciones de comida o de moda.