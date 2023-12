La guerra comienza a minar la popularidad de Zelenski: estas son las voces críticas internas que arremeten ya contra su gestión

La guerra de Ucrania podría durar hasta 2025. Es lo que ha insinuado el canciller alemán, Olaf Scholz. "No, esta guerra no terminará probablemente tan pronto como quisiéramos", afirmó el pasado viernes, durante su intervención en el congreso del Partido Socialdemócrata (SPD). Estamos ante un conflicto que se alarga y en el que Ucrania empieza a pisar terreno menos firme.

La Casa Blanca ha alertado al Congreso de Estados Unidos de que a final de año no habrá fondos para Ucrania. Es un hecho: Occidente se queda sin munición para los ucranianos. Ese es el contexto que enfrenta ahora el presidente Volodímir Zelenski, aquel cómico convertido en estadista y líder de Ucrania.

Hace ahora un año que Zelenski fue elegido persona del año por la revista Time y las cosas han cambiado mucho. "Con la llegada del segundo invierno de la guerra, el panorama es muy distinto. La popularidad de Zelensky, antaño por las nubes, ha caído en picado... La tan anunciada contraofensiva de otoño de Ucrania se ha considerado un fracaso", escribe Peter Conradi en The Times.

La fama del comandante en jefe

Mientras en Moscú, Vladimir Putin aspira a un quinto mandato y se prepara para una guerra larga, en Kiev, muchos de los aliados de Zelenski se han convertido en críticos. No hay que ir muy lejos para encontrarlos. El comandante en jefe de los Ejércitos ucranianos, Valeri Zaluzhni, es uno de ellos.

Los suyos dicen que no tiene ambiciones políticas, pero la gente a la que le cae bien cree que podría ser un buen presidente"

Los medios de comunicación ucranianos se han hecho eco con frecuencia de los desacuerdos entre ambos, pero en este momento su relación es algo más que tensa. La administración presidencial niega cualquier forma de conflicto entre ambos, pero ninguna declaración pública ha calmado aún un debate que preocupa cada vez más a la población.

La oficina presidencial lleva año y medio albergando "celos políticos" de Zaluzhni debido a su popularidad ligeramente superior a la del jefe del Estado. Es lo que cree Volodymyr Fesenko, analista político y director del Centro Penta de Estudios Políticos, cuenta Le Monde.

Zelesnki-Zaluzhni, más que un conflicto de egos

Según el politólogo, al gabinete del presidente "no le gusta la competencia". ¿Pero es que Zaluzhni tiene mayores objetivos? "Los suyos dicen que no tiene ambiciones políticas, pero la gente a la que le cae bien cree que podría ser un buen presidente", comenta Fesenko.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni. Europa Press

Pero Zelesnki no se fía y se ha ido implicando cada vez más en el ámbito puramente militar de la guerra con Rusia. Y así, en un intento de pasar por encima del comandante en jefe, el presidente ucraniano ha "creado canales paralelos de comunicación con los comandantes de las distintas ramas del ejército", según informaba un artículo publicado en el Ukrainska Pravda el pasado 4 de diciembre.

Pero no sólo es un conflicto de egos entre Zelesnki y Zaluzhni. Como la guerra se alarga, puesto que la contraofensiva ha fracasado y dado que ha llegado el frío y la vida se hace aún más difícil, el presidente se está convirtiendo en el blanco de la ira de los propios ucranianos.

Críticas del alcalde

Hace unos días, en una entrevista concedida al diario suizo 20 minuten, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, se hizo eco de esos sentimientos. "La gente se pregunta por qué no estábamos mejor preparados para esta guerra, por qué Zelenski negó hasta el final que llegaríamos a esto. La gente ve quién es eficaz y quién no... Está pagando por los errores que ha cometido", aseguraba.

En algún momento dejaremos de ser diferentes de Rusia, donde todo depende del capricho de un hombre"

Klitschko afirma que el presidente se está quedando aislado y muestra tendencias cada vez más autoritarias. Según el alcalde de Kiev, Zelenski se está convirtiendo en un autócrata que está transformando Ucrania en un Estado autoritario, al estilo de Rusia. "En algún momento dejaremos de ser diferentes de Rusia, donde todo depende del capricho de un hombre", declaró Klitschko al alemán Der Spiegel.

"Zelenski siempre ha defendido las decisiones tomadas en el periodo previo a la guerra, argumentando que su objetivo era evitar el pánico. Si sembramos el caos entre la gente antes de la invasión, los rusos nos devorarán. Porque durante el caos, la gente huye del país", dijo Klitschko en la entrevista con el periódico suizo.

Poroshenko y la lucha contra los oligarcas

Imagen de archivo del expresidente ucraniano Petro Poroshenko. Ukrinform / DPA

El alcalde de Kiev es miembro del partido Solidaridad Europea, el mismo de Petro Poroshenko, que fue presidente de Ucrania de 2014 a 2019. En ese tiempo, su fortuna aumentó en 400 millones de dólares, mientras el país se hundía en la crisis económica. Es la quinta fortuna del país (en diciembre de 2022 eran unos 1.600 millones dólares, según Forbes) y se le considera una de las personas más influyentes.

Poroshenko choca con Zelenski no sólo porque sean de distintos partidos y no sólo por el momento que atraviesa el país y la guerra. Lo importante de su desencuentro es la ley que Ucrania aprobó a finales de 2021, la conocida como "ley de desoligarquización". Su desarrollo afecta a las finanzas de Poroshenko.

El pasado 1 de diciembre, el oligarca fue detenido en la frontera y se le denegó la posibilidad de viajar al extranjero. Para salir de Ucrania, Poroshenko necesitaba un permiso del Parlamento, que inicialmente tenía, pero luego fue cancelado. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el expresidente planeaba reunirse con el "amigo de Putin", el primer ministro húngaro Viktor Orban. La SBU explicó que había bloqueado la salida de Poroshenko para evitar que Rusia utilizara su viaje con fines propagandísticos.

Popularidad grande pero cayendo

La popularidad de Zelenski entre los ucranianos sigue siendo significativamente mayor que en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Más del 50% sigue aprobando las decisiones de su presidente, según un sondeo de Statista.

Zelenski, con las tropas ucranianas en Kiev. EFE

Pero el apoyo va disminuyendo: el porcentaje que lo aprueba firmemente ha caído del 74% a principios de 2022 al 59% en junio. En febrero de este año era del 58%. La mayoría de los encuestados "aprueban algo" las medidas adoptadas por el presidente y sólo el 3% se opone firmemente a su política. Las próximas elecciones están previstas para 2024.

Zelenski parece dispuesto a admitir que la contraofensiva de la primavera no había cumplido sus objetivos, explica el Daily Mail. Lo dijo el pasado 1 de diciembre, que el plan no había logrado "los resultados deseados". A la pregunta de si se sentía presionado para entablar conversaciones de paz, respondió: "Aún no lo siento".

Las cosas con sus socios de Occidente se han puesto peor. El líder ucraniano ya había advertido de que el conflicto de Gaza podía desviar la atención de la urgente necesidad de ayuda internacional que tiene Ucrania y lamenta que sus aliados no se hayan comprometido a prestar apoyo material a Ucrania.

Llamadas a la unidad

Parece una llamada a la unidad. "El gobierno debe preservar la unidad y la cohesión entre los dirigentes militares y civiles", afirma Petro Burkovskiy, director del think-tank Fundación de Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv. El analista político advierte de las posibles consecuencias para la imagen internacional de Ucrania: "Nadie apoyará a un país cuyos líderes militares y políticos no están en sintonía".

Nadie apoyará a un país cuyos líderes militares y políticos no están en sintonía"

Según Alina Mykhailova, la joven viuda del legendario subteniente Dmytro Kotsiubailo, muerto en marzo en Bajmut, la victoria no depende del arsenal militar ucraniano, sino de "la unidad del gobierno, el pueblo y el ejército". Ella, politóloga y miembro del ayuntamiento de Kiev, lo escribió a finales de noviembre en Ukrainska Pravda. "Si desaparece una sola pieza de este rompecabezas, nadie tendrá el poder, el pueblo puede no existir y el ejército ruso se situará sobre todo nuestro territorio", opina Mykhailova.