Feijóo intervendrá en el debate de la amnistía del Congreso porque esconderse de este "atropello" sería "cobarde"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tomará la palabra durante el debate de la amnistía que llega este martes al Congreso para el inicio de su tramitación. Una decisión que ha avanzado esta mañana el presidente del PP en base a tres razones: "Porque me debo a la mayoría razonable en contra de esta coalición reaccionaria, porque es la ley que ha menoscabado más la Constitución y porque esconderme después de este atropello a nuestro estado de derecho y separación de poderes sería cobarde".

En este sentido ha asegurado que Sánchez trae como primer proyecto de legislatura una ley basada en la "corrupción política" ya que es "conseguir el Gobierno a cambio de impunidad judicial y deteriorar las instituciones para evitar una alternancia política". Aun así, el popular ha recordado que que no recurrirá la ley hasta que esté aprobada.

Asimismo ha vuelto a mostrar su confianza en que la Unión Europea frene la ley. "Tenemos esa expectativa de que Europa mande pararla porque se van a dejar sin efecto sumarios, condenas no solo de sedición si no de malversación y terrorismo. Esto es incompatible con los tratados y el estado de derecho de la UE", ha aseverado en una entrevista en Telecinco.

En ella ha criticado las últimas polémicas que se han desatado entre partidos políticos. Desde las palabras del líder de Vox desde Argentina asegurando que "habrá algún momento en el que el pueblo querrá colgar a Sánchez de los pies" al rifirrafe del ministro de Transporte con dirigentes del PP con motivo de la crisis de Cercanías.

Por un lado, Feijóo ha condenado en primera persona las declaraciones que hizo Santiago Abascal en un medio extranjero durante el fin de semana y se desmarca de ellas. Asimismo, cree que dichas palabras van en "la misma línea de las de Pedro Sánchez de construir un muro en España" y advierte de que "es un gran juego a la estrategia de Sánchez de dividir a España".

Por otro lado, Feijóo ha tildado de "infantiladas ridículas" el hecho de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido bloqueando al alcalde José Luis Martínez-Almeida y a varios de sus concejales en plena crisis de Cercanías. "En vez de un ministro tenemos a una persona que no conoce los criterios mínimos de educación". Y esto en un momento en el que "se está descarrilando Cercanías en las inmediaciones de Madrid, se ha perdido mucha puntualidad en Renfe y calidad ferroviaria y hay muchas obras paralizadas en el conjunto de España", entre otros asuntos.

Cinco días después de que el presidente del Gobierno avanzara que llamaría al líder del PP para tratar asuntos relevantes entre los dos grandes partidos Feijóo dice seguir esperando la llamada. Si bien dice no confiar en Pedro Sánchez sí que aceptaría sentarse con él pero sin "paripés" de comisiones de trabajo como hace con los independentistas. Es decir, a la antigua usanza: en las instituciones, sin mediadores y en territorio nacional.

"No vengo aquí a blanquear lo que hace Sánchez ni cómo ha llegado a esta segunda ocasión a ser presidente del Gobierno. No he nacido ayer, el PP no es ingenuo y sabe que el objetivo de Sánchez es decir que habla con los independentistas y también con el PP. Pero no: dentro de la Constitución se puede hablar con todo el mundo, fuera de ella con nadie", ha concluido.