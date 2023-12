Alejo Sauras: "El 90% de las personas son infieles a lo largo de su vida, antes o después"

Alejo Sauras está defendiendo La ilusión conyugal en el Teatro Bellas Artes, obra en la que una pareja acepta el reto de poner las cartas boca arriba de sus infidelidades, segura de afrontar ese juego sin titubeos. Para conversar sobre este resbaladizo asunto y otros más firmes, nos encontramos con el actor en el Teatro La Latina, sin dejar de pensar que dos días antes, en el escenario cercano, las gentes de Madrid se despidieron de Concha Velasco. "Era muy amiga mía. La conocía desde hace quince años", reconoce el actor con mirada triste. En la entrevista habrá un momento para recordar a esa Artista, con mayúsculas, tan grande y tan nuestra, que ya descansa en paz.

¿Qué va a encontrar el público en esta comedia, La ilusión conyugal?Nuestra sencilla pretensión es divertir al espectador. Hemos dado con un texto de un autor francés, con el que ganó un premio nacional, conciso y ofrecido sin aspavientos.

Plantea el juego de destapar secretos que no sé si mucha gente se atrevería a aceptar.Yo creo que no. Por eso lo hacemos en teatro (ríe), como muchas cosas que subimos a un escenario y nadie se atrevería a hacer en su vida normal. Todos tenemos una parcela propia, principalmente de pensamiento pero también de acción, que no compartimos con nadie. Si se pudiese leer los pensamientos tendríamos un problema muy gordo. En esta obra, dos personas deciden romper ciertas barreras, confiando en la fortaleza de lo que les une, pensando que son especiales, y se equivocan. Los problemas, las dudas y los miedos que nos afectan a todos, también lo hacen a ellos.



¿Cómo es su personaje?Mi personaje está en peligro de extinción, afortunadamente (ríe). La vida no le ha dado ningún revés, ha tenido la suerte de dar con una mujer fantástica y todo le va muy bien. Se cree por encima del bien y del mal, y cae en la trampa como un niño.

"Hay muchas cosas para las que los seres humanos no estamos hechos y una de ellas es la sinceridad"

¿La sinceridad absoluta en una pareja es una quimera?Es una quimera… en la vida en general. Hay muchas cosas para las que los seres humanos no estamos hechos y una de ellas es la sinceridad. Por eso tenemos pensamientos privados. Incluso con tu mejor amigo hay cosas que no cuentas por el bien de la relación. Nos pasa a todos: padres, hijos, amigos… Dentro de cada cual hay un mundo y solo dejamos salir lo que consideramos que debemos.



En la obra se contraponen dos tipos de infidelidad: con una sola persona, pero continuada en el tiempo; y con varias de manera puntual. ¿Qué resulta más dañino para la pareja?En realidad, es el eje fundamental de la función. Yo creo que infiel, infiel, podríamos decir que el 90% de las personas lo han sido en algún momento de su vida, antes o después. El problema es la forma de esa infidelidad. Una relación alargada en el tiempo se asemejaría a una relación doble; pero es distinto a una persona que sale de vez en cuando, picotea por ahí, regresa a casa y se olvida. Depende del prisma con que lo mires.



Alejo Martín Sauras, actor

En la función aparece también la lealtad en la amistad. ¿Se perdona más fácilmente a un amigo que a una pareja?Sí, absolutamente. A lo mejor porque en la amistad no existe el sentimiento de posesión. Amigos puedes tener varios, pero pareja suele ser una. Suele ser. Se perdona más porque no exiges lo mismo. No le pides que esté viviendo contigo, compartiendo tus cosas malas y que sea tu otra mitad. Si un amigo se queda a vivir una temporada en casa, no le exiges que limpie o cocine. No te enfadas si no lo hace. No sé muy bien por qué será, pero es la cultura social que tenemos.

Una de las últimas funciones en que le vimos fue Edipo (A través de las llamas), de Paco Bezerra. ¿Cómo fue la experiencia?Fue maravillosa y se juntaron todos los elementos para que saliera bien. El teatro es una mesa de muchas patas y no falló ninguna. Un gran texto, un gran director, un gran equipo técnico… Tuve unos compañeros fantásticos y fue mi primera incursión en el protagonismo, además con una tragedia griega, que para cualquier actor son palabras mayores.

"Un texto bien escrito, sea en verso o en prosa, entra solo. No ha habido un texto que me haya costado menos aprender que el de 'Edipo'"

Con el teatro clásico español hay actores que se encuentran muy cómodos y otros que confiesan no conectar. ¿Cuál es su caso?Todo depende de la dramaturgia. Cuando me llegó el texto de Edipo y empecé a pasar páginas en las que tenía hasta cuatro monólogos, pensé que no sería capaz de metérmelo en la cabeza, pero me puse a estudiar y aluciné. ¡No ha habido un texto que me haya costado menos aprender que el Edipo! ¡En una semana ya me lo sabía!



¿Utiliza alguna técnica especial para aprenderse el texto? Hay quien se graba a sí mismo y se escucha repetidamente.Ah, mira, qué buena idea. No, yo lo que hago es leerlo y situarlo en mi cabeza, intentando entenderlo. Las cosas se quedan cuando las comprendes. Es como preparar una reunión importante, donde compones el discurso con los elementos en orden, bajo un esquema, con una finalidad. Cuando entiendes ese recorrido, se hace muy fácil. Intento pensar por qué el dramaturgo empleó ese orden. De todos modos, un texto bien escrito, ya sea en prosa o en verso, entra solo.



¿Y cuando no está bien escrito?Memorizar, no queda otra. El texto que estoy haciendo ahora es el que más me ha costado, pero no porque esté mal escrito, sino porque las frases no tienen más de diez palabras. Es como una partida de ping-pong. No hay un significado en cada frase y eso te vuelve loco. Este tipo de textos los aprendes con posiciones, como si fuera una coreografía. El movimiento en el escenario nos ayuda muchísimo.

¿Qué recuerdas de tus inicios como actor?Fueron muy felices. Los reviviría una y mil veces. Con 17 años para mí el mundo estaba empezando. Tuve la suerte de que me fuese bien desde el principio. Cada trabajo era como recibir un premio y lo afrontaba con ilusión tremenda. Además tuve la suerte de trabajar con grandes actores.



"Me habría dedicado a la aviación de no haber sido actor. Tener que decidir el rumbo de tu vida cuando no conoces el mundo es muy difícil, pero he tenido la suerte de acertar"

Si Alejo Sauras no hubiera sido actor, ¿a qué se habría dedicado?Me gustaba la aviación, porque muchos familiares se dedicaban a ello. Lo tenía en mente antes de descubrir el teatro, llegué a aprobar unas oposiciones y todo, pero luego lo deseché. Tener que decidir el rumbo de tu vida cuando no conoces el mundo es muy difícil. Yo lo veo en mis sobrinos y me identifico con ellos. He tenido la suerte de acertar y digo suerte porque lo es. Es suerte. Hay muy poca gente en la vida que lo tenga tan sumamente claro y sepa desde el principio hacia dónde ir.

Veo en su curriculum un par de obras de teatro con título en japonés. ¿Qué le une a este país y a su idioma?

Siempre me han gustado los idiomas. De adolescente conocí a una señora japonesa que trabajaba en el aeropuerto con mi padre. Ella me enseñaba cosas de la cultura japonesa que me fascinaban. Cuando llegué al instituto me pasé por la escuela de idiomas. Me quería apuntar a inglés, porque veraneaba en Mallorca, me relacionaba con extranjeros y hablaba algo pero, como las clases de inglés estaban copadas, miré otras opciones y me dije ¡pues japonés! Y cuando la profesora de japonés dijo de hacer teatro me apunté el primero. De hecho, en esta función digo una frase en japonés en un momento dado.

"Cuando compartí una escena por primera vez con Concha Velasco pensé que yo quería alcanzar algún día esa seguridad"

¿Hay alguna actuación o algún actor que le haya marcado especialmente, ya sea en teatro, cine o televisión?Pues mira, en estos días me viene a la memoria cuando conocí a Concha Velasco. Fue en la película Bienvenido a casa de David Trueba. Ella hacía de una madre superprotectora y yo era su hijo, que me marchaba un día a vivir a Madrid sin avisar. La primera escena que teníamos juntos era en un autocar y ella le dijo al director que tenía una propuesta. Ensayamos su parte y al acabar David le dijo que no era lo que tenía pensado para la escena y le fue desmontando todo punto por punto. Concha no decía nada, sólo asentía y pensaba. Yo decía, madre mía si esto me pasa a mí, ¿qué hago? Porque la construcción de un texto me lleva un tiempo y mucho pensamiento. Concha se quedó un par de minutos pensando y dijo que ya lo tenía y que fuéramos directos a rodar. "¿Pero no quieres que hagamos un ensayo?", le preguntó David. "Nada, nada. A rodar". ¡De repente se había convertido en otra persona completamente distinta!, pero con una coherencia impresionante. Yo me quedé alucinado con el trabajo que había conseguido en tan solo dos minutos. Al terminar la toma, David dijo que estaba perfecta y no necesitaba repetir. En ese momento pensé que yo quería alcanzar algún día esa seguridad.



¿En qué momento se encuentra el panorama audiovisual español actualmente? ¿Tiene algún director con el que te gustaría trabajar?Decir nombres no me gustaría, pero sí que tenemos una creciente dirección femenina pisando muy fuerte, aunque llegue tarde. Tengo ganas de trabajar con esa nueva generación de directoras, porque además, como les ha costado llegar, siempre vienen con más ganas y energía.

¿Llegan con más ‘hambre’ de dirigir, podríamos decir?Sí, aunque los directores de cine, en general, todos llegan con ‘hambre’, porque dirigir en este país es muy difícil. Somos un país pequeño; según en qué temporadas hay más o menos ayudas del gobierno para desarrollar los proyectos; no hay muchos canales de televisión que aporten dinero, ni muchas pantallas de cine. Hay demasiados elementos que no ayudan.



"Antiguamente los actores de televisión tenían menos prestigio. No se te miraba igual en un sitio que en el otro, pero ahora ya no ocurre así"

También está el mundo de las series, donde hay opciones.Sí, pero así como los actores hacemos cine, teatro y televisión indistintamente, en los directores es distinto. No siempre fue así, porque antiguamente los actores de televisión tenían menos prestigio. Yo lo notaba porque hacía ambas cosas y no se te miraba igual en un sitio que en el otro. Ahora mismo no ocurre así. Sin embargo, los directores de cine hacen cine y los de televisión suelen hacer televisión y todavía no están muy mezclados. Muchos directores de televisión tienen una destreza que el cine la querría.

Hay directores que se desenvuelven con soltura en uno y otro medio, como por ejemplo Rodrigo SorogoyenSorogoyen es uno de los directores con los que tengo muchas ganas de trabajar. Uno de los grandes. Pero hacer un proyecto en televisión que esté a la altura de uno en cine es más difícil. Primero por el metraje, porque tienes que mantener enganchado al espectador capítulo a capítulo, contando más cosas que deben tener interés. Si el espectador va a ver una película al cine, ya está. Además, en las series todo se complica: muchas localizaciones, muchas personas, una amalgama muy grande. Normalmente se ruedan más páginas en televisión que en cine, en el mismo tiempo.

