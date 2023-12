Ángel Martín insta a "aprender a escuchar" para eliminar el tabú en torno a la salud mental

El presentador, monologuista, guionista, actor y streamer Ángel Martín fue consciente del 'ruido' que inundaba su cabeza después de superar un brote psicótico en 2017. Reflexiones, juicios y diálogos internos que le impedían ver con claridad cuáles eran realmente sus prioridades. Por ello, tuvo que aprender a escuchar "detrás de él, frenando la inercia habitual con la que se afronta el día a día para poder rehacerse".

Tras el éxito de su primer libro Por si las voces vuelven, que reunió a más de 500.000 lectores, Ángel Martín acaba de publicar Detrás del ruido, donde relata su reconstrucción personal y lo que está haciendo para mantenerse a lo largo de estos años. Un proceso que se convierte en una carrera de fondo en la que "no puedes bajar la guardia" y que te obliga a "prestar atención todo el tiempo si quieres estar bien", explica. Como él mismo señala en su libro: "Remontar después de que algo te parta en dos es solo el principio de la historia".

Martín comenzó a escribir este libro después de que muchos lectores le preguntaran en firmas qué hacer para no volver a caer. Sin embargo, no pretende que su experiencia sea algo que sirva para todos. "Yo escribo lo que a mí me gustaría leer" y "la única esperanza que tienes es que algo de lo que haya en ese libro a alguien le sirva". Por ello, considera que "la única manera" de escribir sobre una experiencia propia es "siendo honesto contigo mismo".

Por si las voces vuelven ayudó a visibilizar los problemas de salud mental, a ponerlos sobre la mesa y a que muchos otros se animaran a contar su historia. En esto último también ha colaborado Martín a través de su podcast homónimo, en el que utiliza cada capítulo para conversar con una persona famosa sobre sus propios miedos, traumas e inseguridades. Sin embargo, no está seguro de que el tema esté menos escondido que antes.

"No sé si soy buena referencia para eso porque en mi entorno no existe ese tabú. Pero entiendo que lo es porque notas que mucha gente, cuando viene a firmas, para contarte algo baja la voz, se aparta, se aleja o te lo da en una carta porque no quiere contarlo en voz alta", señala.

Para poder poner fin al tabú en torno a la salud mental, insta a "aprender a escuchar" porque "el problema no lo tiene quien no se atreve a contarte algo, lo tiene quien no sabe escuchar". En este sentido, explica que a nadie le supondría un apuro contarle a otro lo que le pasa si tuviera la sensación de que le va a seguir tratando igual que antes, no le va a poner una etiqueta, no le va a juzgar ni a apartar.

"Si al decir 'estoy yendo al psicólogo' la otra persona te va a mirar raro, el problema no lo tienes tú, que has tenido que ir al psicólogo. El problema lo tiene el otro que de repente ha cambiado su comportamiento contigo", añade.

A esto se añade la huida hacia delante que se hace en ocasiones para evitar prestar atención a las propias emociones. "No nos gusta tener la sensación de que nos estamos haciendo daño sabiendo que nos lo hacemos, entonces es más fácil no saber qué está pasando". Esto termina produciendo una "autodestrucción" porque "de repente descubrirás que en algún momento has tomado decisiones que no querías tomar y ahora tienes que pagar el peaje de bajarte de ahí".

Cuidado de la salud mental

Quienes acompañan a una persona que está pasando o ha pasado por algún problema de salud mental pueden tener dificultades para saber cómo reaccionar, identificar la nueva situación y no caer en hacer algún comentario inapropiado. "Lo único que puede hacer la otra persona es entender que tú ahora mismo no eres la persona que eras antes de que sucediera algo". "Tiene que entender que no es personal lo que está sucediendo, simplemente hay un enfado con la vida".

Las personas que están alrededor "pueden hacer poco" porque, tal y como refleja Martín en su libro, "nada ni nadie podrá hacer que estés bien si tú no lo pones absolutamente todo de tu parte". Uno de sus consejos para iniciar poco a poco este cambio se ha convertido en la frase final de su informativo matinal: "A hacer cosas". Según explica, él descubrió que "sentado o quieto en la cama, lo único que iba a hacer la cabeza era decir que no servía para nada", una idea que "iba a ganar mucha fuerza" porque era verdad.

Por eso, apunta que, "si tu cabeza te dice que no estás haciendo nada, pero estás leyendo un libro, la cabeza está equivocada. El hacer cosas de alguna forma hace que la frase de 'no estás haciendo nada, no vales para nada' sea absurda". Por otra parte, asegura que el boom que vivió la promoción del cuidado de la salud mental, sobre todo a raíz de la pandemia, ha sido solo pasajero.

"Se pone de moda algo, se aprovecha durante un tiempo y cuando termina la moda pues a otra cosa". Así lo aseveró tras reflexionar sobre lo "complicado" que es el tema de la salud mental, un ámbito "sin suficientes herramientas" y que "claramente sigue estando mal" según revelan las estadísticas y los profesionales. "Al final hay cosas que no tienen que ver con qué piensas o qué no piensas, ahí lo tienes, lo puedes ver".

Ángel Martín acaba de publicar su segundo libro, continúa con su informativo matinal diario en redes sociales y ha tenido que ampliar su gira de monólogos 'Punto para los locos' debido a su éxito, consagrado con un aforo completo para su actuación en el WiZink Center de Madrid el 27 de diciembre. Un momento dulce en lo laboral que le está sirviendo para ayudar a otros, pero también para ayudarse a sí mismo. "Con todo esto, puedo ir a mi yo del pasado cuando me decía 'no vamos a poder hacer nada' a decirle 'estamos haciendo, para de torturarte porque estamos haciendo'", remacha.