"Ya no pareces tú, madre mía": las redes se ensañan con Ivana Icardi tras su último retoque estético

Ivana Icardi se encuentra de nuevo en el ojo del huracán. La argentina ha vuelto a retocarse la cara y sus seguidores han reaccionado con duras críticas. "Ya no pareces tú, madre mía", apuntaba uno de los internautas. Ante el aluvión de comentarios, la hermana del futbolista Mauro Icardi se ha visto obligada a pronunciarse al respecto.

En más de una ha dejado claro que partidaria de este tipo de retoques, por lo que de vez en cuanto se somete a algunos retoques estéticos. Esta vez se sometido a una operación de labios. "Cada mañana llega una nueva oportunidad para ser diferentes, para cambiar, para ser mejores", ha explicado la argentina junto a la imagen donde mostraba su cambio.

"Dios mío, ¿dónde vas con tanto labio?", "¿Por qué te tocaste tanto la cara?", "¿Qué te has hecho en la boca?", "Estás muy hinchada. Por favor, no te retoques más", han sido algunos de los numerosos comentarios que ha recibido.

Ante este aluvión de críticas, Icardi, lejos de amedrentarse, ha respondido a algunas de las críticas a través de sus historias. "Cada año es la misma historia. Cuando me hago algún retoque. Ignoren a este tipo de personas. No solo hablo de lo físico. Sobre todo, si son personas que no conocen y opinan de sus vidas, decisiones, etc", ha espetado.

"Traslado las críticas que estoy recibiendo para motivarles a que les chupe un huevo, como a mí", ha zanjado. Además, para concluir ha dejado claro que va a continuar haciendo lo que le plazca, tal y como ha hecho hasta el momento.