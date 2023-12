Así se despidió Itziar Castro de Concha Velasco en su capilla ardiente: "Yo soy actriz por ella"

Conmoción en el mundo de la cultura. La actriz Itziar Castro ha fallecido durante la madrugada de este viernes a los 46 años. La noticia la ha dado a conocer el director de cine Frankie De Leonardis a través de las redes sociales: "Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma", y en cuestión de minutos las redes se han llenado de reacciones de sorpresa. No es para menos, porque hace menos de una semana era ella quien se despedía entre lágrimas de Concha Velasco, en su capilla ardiente.

Ocurría el pasado sábado 2 de diciembre cuando se conocía la muerte de Concha Velasco en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, a los 84 años "a consecuencia de una complicación en su enfermedad", según explicaba su familia en un comunicado a la prensa. Su fallecimiento provocó una gran consternación en la sociedad española.

Las palabras de Itziar Castro

La actriz catalana se mostraba tremendamente afectada durante la capilla ardiente, celebrada en el Teatro de La Latina, en Madrid, y entre lágrimas declaraba: "No puedo hablar. Era una persona muy importante para mí. Hace una semana vio mi corto. Cada vez que me la encontraba me decía: 'que buena actriz eres'... y yo soy actriz por ella".

A ella le debe su carrera: "Yo con tres años la veía y cantaba Mamá, quiero ser artista. Ella sabía lo mucho que la quería, Manuel también, toda la familia", continuaba declarando. "Es un referente en todos los sentidos. Solo diré, 'viva la vida, y viva el espectáculo', como decía ella", sentenciaba, totalmente devastada. Ahora, el mundo la llora a ella.