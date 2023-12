Muere la actriz Itziar Castro a los 46 años

La actriz Itziar Castro ha fallecido en la madrugada de este jueves a los 46 años. La noticia la ha dado a conocer el director de cine y amigo de la actriz Frankie De leonardis a través de sus redes sociales. "Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma", ha escrito De leonardis en su perfil de X (antes Twitter).

Las circunstancias de la muerte no están claras y por el momento el entrono de la actriz no se ha pronunciado. "La familia pide respeto a su privacidad durante este difícil periodo de duelo", ha dicho De leonardis. La directora de su agencia de representación, Gabriela Defty, ha confirmado el fallecimiento a EFE y, aunque no ha podido asegurar las causas del deceso, ha señalado que "todo indica un fallo cardíaco".

La actriz, nacida en Barcelona en 1977, tuvo su primer papel en el cine en la comedia Inconscientes de Joaquín Oristrell y también tuvo apariciones en Rec 3: Génesis de Paco Plaza, Blancanieves de Pablo Berger o Las brujas de Zugarramurdi de Álex de la Iglesia. Su primer papel importante fue en Pieles, el filme de Eduardo Casanova sobre gente deforme con problemas para encajar en la sociedad por el que fue nominada al Goya a mejor actriz revelación.

Su momento de mayor popularidad llegó en 2018, cuando se incorporó al reparto de la serie Vis a vis y fue fichada como profesora de interpretación de Operación Triunfo. También ha participado en películas como Campeones y su secuela Campeonex, además de hacer un cameo en la segunda temporada de Paquita Salas, entre muchos otros proyectos.