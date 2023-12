Los trabajadores subcontratados del Museo del Prado desconvocan la huelga que habían organizado para el puente de la Constitución

Los trabajadores del servicio de atención al visitante, control de acceso, guardarropa, recepción, taquilla... del Museo del Prado de Madrid, que están subcontratados, han decidido desconvocar la huelga que había prevista para este puente de la Constitución- los días 7, 8 y 9 de diciembre. Esto significa que esta casa de la cultura atenderá a todos los usuarios con total normalidad y sin alteraciones en su funcionamientos.

Fue el pasado 5 de diciembre cuando la Sección Sindical del sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) convocó esta protesta contra el "incumplimiento del convenio y la discriminación salarial". Además, denunciaban que se estaba llevando a cabo un "espectro amplio de irregularidades", como jornadas que pueden llegar a las 60 horas semanales.

No obstante, el haber desconvocado la huelga no significa que los trabajadores subcontratados, por la empresa Navalservice, hayan llegado a un acuerdo con la misma. El motivo, según explican en un comunicado, es que se han visto "amenazados" con el despido si no se presentaban a su puesto de trabajo. Además, alegan que los servicios mínimos que se habían definido para las jornadas en las que se iba a llevar a cabo la protesta representaba más del 100% de la plantilla de un día habitual. Critican que esto solo han sido medidas para "prohibir la huelga".

Por qué había huelga

Algunos de los argumentos que estos trabajadores dieron para convocar la huelga son que la contratación temporal "abusiva" se combina con la "insuficiencia" de personal. En este sentido, apuntaban que pese a que los trabajadores realizan tareas de información y de atención al visitante, la "práctica totalidad" de la plantilla está adscrita "fraudulentamente" a la categoría de auxiliares de servicios generales.

En relación a la discriminación salarial, el sindicato señalaba que el servicio de atención del Prado está subcontratado a diferencia de otros servicios muy similares, como la información en las salas del Museo, produciéndose una "discriminación salarial" entre tipologías de trabajo que suelen tener la misma remuneración en todos los museos.