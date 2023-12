Los trabajadores subcontratados del Museo del Prado harán huelga en el puente de la Constitución por "discriminación salarial"

Los trabajadores del servicio de atención al visitante -control de acceso, guardarropa, recepción, taquilla, etc- del Museo del Prado, que están subcontratados, irán a la huelga los días 7, 8 y 9 de diciembre por "discriminación salarial e incumplimiento del convenio", según informa la Sección Sindical del sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), que ha convocado la huelga.

El sindicato señala que la huelga se produce por la situación de subcontratación en que se encuentra la plantilla afectada y se manifiesta en un "espectro amplio de irregularidades". Por ejemplo, critican la ausencia de un calendario anual y una distribución "irregular" de las jornadas, que pueden llegar a ser de hasta 60 horas a la semana.

Asimismo, lamentan que, pese a que el convenio sectorial indica que por cada festivo trabajado se debe disfrutar de un día compensatorio, además del plus, "los 14 días compensatorios de festivo se pierden sistemáticamente cada año". "Esto significa trabajar casi tres semanas gratis al año y no disponer del tiempo de descanso y de ocio asociado. Además, se incumplen los descansos semanales y en fin de semana establecidos por el convenio", destaca el sindicato.

Otro problema, según aseguran, es la contratación temporal "abusiva" que se combina con la "insuficiencia" de personal. En este sentido, aseguran que pese a que los trabajadores realizan tareas de información y de atención al visitante, la "práctica totalidad" de la plantilla está adscrita "fraudulentamente" a la categoría de auxiliares de servicios generales.

En relación a la discriminación salarial, el sindicato apunta que el servicio de atención del Prado está subcontratado a diferencia de otros servicios muy similares, como la información en las salas del Museo, produciéndose una "discriminación salarial" entre tipologías de trabajo que suelen tener la misma remuneración en todos los museos.

El sindicato explica que estas quejas ya se han trasladado a la empresa Navalservice SL y al Museo del Prado pero que "no se obtuvo ninguna respuesta". Por su parte, fuentes del Museo del Prado han informado a Europa Press de que se han establecido unos servicios mínimos del 80% para los días marcados de huelga.

Además, estas mismas fuentes han señalado que el sindicato no está representado en el comité de empresa. En este sentido, ha especificado que no son trabajadores del Museo del Prado, sino de una subcontrata y que su protesta va en contra de su empresa (Navalservice SL). No obstante, confía en que los visitantes tengan los "menores inconvenientes posibles" durante el puente de la Constitución.