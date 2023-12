Albares defiende la creación de un Estado palestino como forma de garantizar la seguridad de Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha comparecido este marte ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación en Gaza, Israel y Oriente Medio. En su discurso, el ministro ha insistido en la solución de los dos Estados como la mejor manera de acabar con el conflicto y garantizar la seguridad de Israel.

Albares ha asegurado que el Gobierno español ha "condenado desde el minuto uno" el atentado de Hamás del pasado 7 de octubre que han dejado "una herida profunda". No obstante, el ministro de Exteriores ha insistido en que ese hecho no implica que "las muertes inocentes" en Gaza no sean "igualmente insoportables". "España pide liberación de todos los rehenes y un alto el fuego humanitario duradero", ha reclamado, al tiempo que ha vuelto a condenar una vez más el ataque terrorista "atroz" perpetrado por Hamás.

En este sentido el ministro ha pedido a Israel que cumpla con el derecho internacional humanitario, en referencia a los bombardeos a espacios protegidos. "Los colegios, los lugares de culto y las sedes de la ONU tienen que estar protegidas bajo cualquier circunstancia y España pide garantizar la protección de toda la población civil", ha dicho.

Sobre la solución política al conflicto, Albares ha recalcado en varias ocasiones durante su comparecencia que la creación de un Estado de Palestina "entrelaza la esperanza del pueblo palestino con la seguridad de Israel". Es por ello que el ministro ha insistido en que es la Autoridad Nacional Palestina la que debe volver a gobernar Gaza para proporcionar "las necesidades básicas y de seguridad" en la región.

Sobre la decisión de Israel de retirar temporalmente a su embajadora en España el ministro no ha comentado nada. Sin embargo, sí ha asegurado que "Israel es para España un país amigo, con quien se mantienen estrechas relaciones bilaterales". "España apoya al pueblo israelí trabajando por la paz en la región", ha afirmado Albares, que ha añadido que "el pueblo palestino es un pueblo amigo y le apoyamos en su aspiración nacional de establecer por fin un Estado propio". "El Gobierno de España enarbola bien alto la bandera de la paz", ha acotado.