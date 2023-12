IlloJuan, de nuevo en urgencias por una misteriosa alergia: "Me picaban los ojos y me costaba hasta abrir la boca"

IlloJuan ha vuelto a tener que visitar las urgencias del hospital, tras pasar doce días ingresado hace unos meses por un problema de boca. En esta ocasión, ha sido por un misterioso sarpullido que preocupó mucho al streamer.

"Fue surrealista", ha confesado en directo al día siguiente, aun sin explicación clara de por qué sufrió una reacción alérgica: "Tengo miedo de que vuelva".

Según ha relatado, empezó a sentir una rojez en su cuello el viernes en una cena en Madrid y durante el sábado en directo en Málaga, era evidente que algo iba mal. "Veía cada vez más manchas y todo el mundo lo estaba comentando", ha recordado.

Finalmente, a la 1 de la madrugada decidió acudir a urgencias porque "ya no eran manchas": "Eran brotes y granos, con toda la cara ardiendo... Tenía mucho calor, me lloraban los ojos y me costaba hasta abrir la boca de que me picaba".

Sorprendentemente, los médicos aseguraron en el hospital que era "la sexta persona" que acudía esa noche a quejarse por una reacción alérgica que no saben lo que la ha causado.

Con la medicina, en seguida, se curó. Pero, ahora, queda la duda de qué ha podido provocar la reacción. Para IlloJuan, tuvo que ser algo que comió el viernes y que ya empeoró después de ir al gimnasio el sábado.

"Yo creo que ha sido alergia a Madrid", ha bromeado algo preocupado: "Cada vez que vengo de Madrid, me pongo malo, es increíble". Aun así, se alegra de que le atendieran en Málaga, ya que había poca gente y todo fue superrápido.