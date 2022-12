IlloJuan habla sobre su estado de salud tras varios días ingresado en el hospital: "Aún no saben qué tengo exactamente"

IlloJuan sigue ingresado en un hospital de Málaga después de más de una semana de constipado que ha derivado en graves heridas en la boca que le han impedido comer y beber en los últimos días.

El streamer explicó hace unos días que, tras tomar antibioticos por tener fiebre, le bajaron las defensas y le salieron úlceras que la boca que le impidieron seguir comiendo. Razón por la que decidió viajar a Málaga y acudir a un hospital cerca de su familia.

Desde entonces, ha explicado que se encuentra mejor, pero que seguirá ingresado pues aún se desconoce lo que le provocó la fiebre al comienzo de la enfermedad. "Lo primero millones de gracias a todos por los mensajes", ha escrito en su cuenta de Twitter.

— IlloJuan (@illojuan) December 17, 2022

"Estoy un poco mejor, ya puedo comer poco a poco cosas sólidas con la boca anestesiada y hablo un poco más que antes", ha explicado, señalando que necesita corticoides y relajantes para poder incluso hablar: "Sigo ingresado porque aún no saben qué tengo exactamente".

— IlloJuan (@illojuan) December 17, 2022

"En cuanto a ánimos, regular", ha añadido, lamentando que la cura es lenta y "despera". "No sé cuándo se me quitará esto y podré irme a casa", ha escrito: "Paciencia y poco más". Al menos, está contento de que su familia pueda estar con él todo el rato.

"Esto ha tenido que ser una especie de castigo divino por no callarme la boca nunca", ha bromeado, anticipando sus ganas de volver a Twitch, desde donde no hace directo desde hace más de diez días: "Espérate a que pueda volver a hablar. Se vienen Just Chattings de 9 horas".