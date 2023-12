Cher revela el fallo que le hizo perder "una millonada" en su canción 'Believe'

Hoy en día puede que sea una de sus canciones más famosas, si no la más conocida, aparte de que pasó a la historia por haber presentado al gran público el auto-tune. Pero para Cher, Believe también representa otra cosa: un grave error que le ha supuesto con el paso de los años la pérdida de una auténtica millonada en ganancias y derechos.

La intérprete de 77 años ha concedido una entrevista a BBC Radio 2 en la que ha explicado que ella misma se olvidó de pedir que la incluyeran en la lista de compositores del tema, a pesar de que uno de los versos más famosos de la canción es de su autoría.

Si bien es cierto que el resto de personas podrían haberla incluido, al no hacerlo, Cher ha perdido multitud de millones de dólares que hoy por hoy ya no puede reclamar y que se ha convertido en uno de los mayores arrepentiemientos de su vida.

"No os podénis ni imaginar cuánto [me arrepiento]. Fueron unas treinta personas las que la escribieron [la canción] y yo era una de ellas. Pero es que fui tan estúpida: ni siquiera les pedí que me incluyeran entre los compositores", ha declarado la diva.

De hecho, a pesar de estas palabras de Cher, son únicamente seis los autores que aparecen acreditados en la composición de la canción —Brian Higgins, Paul Barry, Stuart McLennen, Steve Torch, Matthew Gray y Timothy Powell— a quienes hay que sumar a dos productores: Mark Taylor y Brian Rawling.

Sin embargo, según las últimas declaraciones, Cher fue quien dio con los versos de la canción que dicen: "Cause I've had time to think it through/ and maybe I'm too good for you" ("Porque he tenido tiempo para pensar largo y tendido/ y quizás soy demasiado buena para ti").

"Yo escribí eso y mi línea de pensamiento entonces era que una chica puede mostrar su fastidio en un verso, pero no en dos, al menos no en mis canciones", añadió, dejando entrever si fue esa o no la razón por la que no se acreditó.

Sea como fuere, Believe fue un éxito casi instantáneo y duradero, alcanzando por entonces —vio la luz en octubre de 1998— el primer puesto de las listas de éxitos de casi 25 países, vendiendo desde entonces cerca de 11 millones de copias y habiéndose reproducido alrededor de 550 millones de veces en Spotify. "Podría haber ganado un montón de dinero", se ha lamentado finalmente Cher.