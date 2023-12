Un anciano de 94 años se ve obligado a llevar a su mujer con alzhéimer en silla de ruedas hasta la residencia por falta de ambulancias

La imagen de un hombre de 94 años, Ramon, empujando en silla de ruedas a su mujer con alzhéimer, Maria, envuelta con una manta para soportar una temperatura de solo 2 grados, se ha vuelto viral en las redes sociales. La ha publicado un usuario de X, Gerard Formenti, que ha denunciado: "No me parece correcto que den el alta a una abuela con alzhéimer en el hospital de Campdevànol y que no haya transporte de ambulancia para recorrer los 250 metros escasos hasta la residencia comarcal".

No em sembla correcte que donin l’alta a una àvia amb alzeihmer a l’hospital de Campdevànol i que no hi hagi transport d’ambulància per recòrrer els 250m escassos fins la residència comercal a 2 graus. Qui l’empeny és l’avi de 94 anys. @gencat @icscat @elmonarac1 @maticatradio pic.twitter.com/1VHNiDYqCJ — Furmen (@gerardformenti) December 2, 2023

Formenti también explica en X que el hospital le ha dicho que "solo hay una ambulancia para toda la provincia". "Para este trayecto de cinco minutos, la última vez vino de Figueres. Mientras fuera del hospital no hay ni una. Algo necesita mejorar. No es magia, son nuestros impuestos, nuestros abuelos", afirma.

Centenares de personas han mostrado a través de esta red social su solidaridad con el anciano. "Una vergüenza", ha escrito una, mientras que otra ha apuntado: "¡Qué tristeza! Llegando a estas edades se debería tener todo cubierto. Es para avergonzarse como sociedad".

La fotografía, según 'El món a RAC1', fue tomada por Anna, hija de Ramon y Maria, quien asegura que es la tercera vez que a sus padres les ocurre esto. Además, insiste en que le ha pasado a más gente.

Maria tiene alzhéimer en fase tres, no puede caminar y no es capaz de estar de pie sola. La hija asegura que el servicio de ambulancias funciona bien de la residencia al hospital, pero no al revés. Según 'El món a RAC1', "más de una vez se han pasado 12 horas en urgencias, de las cuales cinco o seis fueron esperando una ambulancia".

Telecinco ha informado de que fuentes del Departament de Salut afirman que el hospital propuso activar una ambulancia de transporte sanitario no urgente para hacer el retorno al domicilio. "La familia lo rechazó y manifestó que utilizarían recursos propios, motivo por el que no se procedió a la activación del transporte".

La Región Sanitaria de Girona, según el mismo medio, ha pedido información sobre este caso al centro hospitalario y al Transporte Sanitario de Cataluña (TSC) para determinar los hechos y decidir si tienen que llevar a cabo alguna actuación. "En ningún caso constan reclamaciones por parte de la familia en referencia al servicio de transporte sanitario", han asegurado.