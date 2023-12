Mad Cool ataja los rumores de cancelación: el festival se celebrará en 2024

El pasado domingo, una enigmática publicación en la que se emplazaba a sus seguidores a volver a verse en 2025 puso el futuro de Mad Cool en el punto de mira. Sin embargo, a pesar de los rumores de cancelación que han inundado las redes sociales en los últimos días, el festival tendrá una nueva edición en 2024, según lo previsto.

"See you in 2025" ("Nos vemos en 2025"). Con estas palabras, acompañada de una imagen de la icónica noria del festival de fondo, la cuenta oficial de Instagram de Mad Cool desataba el pánico entre varios de sus aficionados, expectantes ante lo que parecía un adelanto del comunicado de cancelación definitiva -"More info soon" ("Pronto, más información")-.

Pero nada más lejos de la realidad. Según han confirmado a La Razón fuentes cercanas del festival, la edición de 2024 está prevista que se celebre del 10 al 13 de julio del año que viene, tal y como ya anunció la organización el pasado mes de octubre.

En principio, el festival tendrá lugar de nuevo en el Iberdrola Music, un recinto situado en Villaverde, que promete convertirse en la ciudad de la música en Madrid, a pesar de las dudas acerca de su viabilidad.

Asimismo, ante la viralización de la publicación y para acallar todavía más las especulaciones, Mad Cool ha compartido recientemente un nuevo post en el que repite el mismo mensaje que el anterior, pero, en esta ocasión, en referencia a 2026 ("See you in 2026"). Por el momento, no se conoce más información acerca de esta estrategia de marketing, que augura una nueva etapa para el festival.