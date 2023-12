Reynders dice que Bruselas alberga dudas sobre la amnistía mientras Bolaños insiste en que en la UE hay "cero preocupación"

Félix Bolaños está teniendo el encargo de defender la ley de amnistía allá donde va y este lunes ha vuelto a hacerlo en Bruselas, reiterando que en la Comisión Europea hay "cero preocupación" sobre la norma. "Mantengo lo que dije", sostuvo el ministro de Justicia junto al comisario Didier Reynders en rueda de prensa al final del Consejo de titulares del ramo. No obstante, el Ejecutivo comunitario mantiene "interrogantes" y el propio Reynders ha vuelto a llamar a la calma: Bruselas emitirá su posición una vez que la norma "esté aprobada", con el foco especialmente puesto en que esta vaya acorde al Derecho Comunitario.

"La Comisión Europea y el Gobierno trabajamos siempre con total colaboración, y abordamos los temas con total lealtad. Estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido y transparente para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se formula con preguntas y respuestas; la posición que tenemos es común. Esta es la realidad", quiso resumir Bolaños ante los periodistas, en la misma línea en la que se pronunció el comisario belga, que apenas unas horas antes había ironizado con que el clima en torno al asunto "es muy diferente en España y en Bruselas".

El ministro de Justicia, que ha casi cerrado de esta forma la presidencia española del Consejo se escudó en que el contacto con la Comisión es constante, y reconoce, como Reynders, que todavía en realidad no hay nada dicho. "Tenemos el texto en las manos, y tenemos un diálogo muy bueno con el Gobierno español. Es un proceso interno en España y tenemos que esperar qué decisión toma el Parlamento español. Al final del proceso, tendremos la posición de la Comisión, pero solo entonces. Estamos en el camino y en el intercambio de información", desarrolló el comisario de Justicia.

En una rueda de prensa monopolizada por los tintes nacionales, también se habló de la no renovación del CGPJ, que, reiteró Bolaños, "es una preocupación máxima para la Comisión Europea, y es una preocupación compartida. Por parte del Gobierno no quedará para que se cumpla la ley". En este sentido, pone la pelota en el tejado del PP. Reynders, por su parte, no se salió de la línea marcada desde hace años por el Ejecutivo comunitario. "Es una prioridad la renovación del CGPJ y después la reforma del sistema de elección, ya lo venimos diciendo", sentenció.

Mientras, Pedro Sánchez sigue la línea de Bolaños -o viceversa-, restando peso al tema. En una entrevista este lunes en la SER, el presidente del Gobierno insistió en que el objetivo es "la reconciliación" y poner "el contador a cero, pero no la memoria a cero" respecto al procés. Además, incide en que el resto de líderes europeos no le preguntan sobre el tema porque, igual que aseguró el ministro, es una norma que va acorde "con el Derecho Comunitario". Eso es precisamente lo que tendrá que aclarar, con la ley sobre la mesa, la Comisión Europea.

Por otro lado, el Congreso se prepara precisamente para poner fecha al primer debate de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE y también para que el Pleno decida sobre la creación de las tres comisiones de investigación. Estos cuatro asuntos ya están listos para que la Junta de Portavoces pueda incluirlos en un orden del día del Pleno y este órgano se reúne este martes con la previsión de programar el debate de toma en consideración de la norma el próximo día 12 de diciembre.