La dura reacción de Zoe Bayona al escuchar las quejas de sus exnovios en '24 horas para enamorarte': "Luego soy yo la loca"

Lo último que Zoe Bayona se podría haber imaginado es que dos de sus antiguas parejas estuvieran ahora buscando el amor en el nuevo reality de mtmad. La que fuera participante de La isla de las tentaciones acudió a la watch party de 24 horas para enamorarte, en la que no solo pudo ver a sus exnovios Josué Bernal e Iván Díaz, sino que además escuchó todo lo que estos dicen de ella a sus espaldas.

Junto a Jorge Cyrus y Bea Retamal, la influencer pudo descubrir cómo sus exnovios conviven las 24 horas del día juntos. Y es que, si bien ella fue el motivo por el que Josué e Iván rompieran su amistad, ahora ambos están más unidos que nunca. De hecho, Zoe se ha convertido en su enemiga en común, como así lo han dejado claro en sus conversaciones.

Si en algo están los dos de acuerdo es en cómo la que fuera pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa se comportó con ellos. "¿Tú sabes el coraje que tengo yo?", empezaba a explicar Josué, quien no dudaba en explicar que le fue infiel, "que ella siempre me ha tachado diciendo 'soy una cornuda', pero ahora va ella en un programa de televisión...".

Antes de que pudiera terminar la frase, respondía Iván: "Que diga los cuernos que me ha puesto a mí". Así, comenzaba un debate sobre el porqué ambos terminaron su relación con Zoe ante la mirada perpleja de la joven.

Desde el plató del programa, ni la protagonista de las quejas ni sus compañeros se podían creer lo que estaban escuchando. "Para, para, para", pidió Bayona para poder defenderse de todas las acusaciones con el apoyo de Cyrus y Bea. "Le pregunté a Josué '¿Vosotros que erais?', y me contestó 'ni yo lo sé'. Pero ahora, sí que le conviene decir 'éramos pareja'", explicó muy indignada la creadora de contenido.

"Si no era pareja, no son cuernos", le defendió el influencer antes de volver a continuar con la grabación. Pero, apenas pueden aguantar el vídeo antes de que Zoe tomara una dura decisión: "Voy a llamar a Josué".

"No lo voy a permitir", explicó muy cabreada, aunque sus palabras. Y es que, aunque sus compañeros intentaron calmarla, ella no podía seguir aceptando cómo la criticaban a sus espaldas. Así, sin decirle a su ex dónde se encontraba, no dudó en ponerse en contacto con él.

"¿Tú ves normal lo que estás diciendo de mí en el programa? Estoy grabando en mtmad y estoy viendo todo", comenzó a decir por teléfono, dejando que sus compañeros pudieran escuchar todo. Al principio, Josué no entendía qué estaba pasando y por qué le estaba haciendo esas preguntas.

"Acabas de quedar retratado", le respondió ella muy cabreada al ver el tono de su voz. Así, sin mediar palabra, colgó la llamada para seguir reaccionado al vídeo. Ante la confusión, Josué volvió a intentar llamarla y mandarle mensajes, pero no tuvo éxito. "Luego soy yo la loca, la que le busco", fueron las últimas palabras de Zoe.