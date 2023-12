Bertín Osborne estalla contra la prensa: "Me habéis fulminado todo el verano"

Este viernes, Bertín Osborne llegó a Gijón con su gira 40 años son pocos, para actuar en concierto en el Teatro Jovellanos, donde le esperaba su público y la prensa, a quien respondió visiblemente enojado por el "verano" que le han hecho pasar con las preguntas sobre el embarazo de Gabriela Guillén y la posibilidad de que él sea el padre, desde que saltara la noticia el pasado mes de julio.

"Toda mi vida me he llevado fenomenal con vosotros, pero este verano me habéis hecho tanto daño que encima no me pidáis que os hable", dejó claro el presentador y cantante.

Ya en el aeropuerto volvió a reivindicar que no iba a decir nada y que le dejaran tranquilo: "Dejadme en paz, pero ¿no me podéis dejar en paz? Me habéis fulminado todo el verano. Dejadme en paz ya. No tengo que hablar nada".

Gabriela Guillén saldrá de cuentas a finales de diciembre

Por otro lado, la madre del que será el séptimo hijo de Bertín y que se espera que nazca a finales de diciembre, también se ha visto expuesta mediáticamente y, tras pasar un embarazo complicado, está deseando tener al bebé, tal y como aseguraba en su perfil de Instagram: "En la vida me han pasado tantas cosas, pero sin duda esta experiencia es única. ¡Eres mi mayor fortaleza!".

Además, el pasado mes de noviembre, se pasó por el plató de Y ahora Sonsoles para aclarar todas las informaciones en torno al embarazo como el de la prueba de paternidad, para la que no tiene "ningún problema" en hacerla: "De hecho, no voy a esperar a que me la pida, se la voy a dar yo".

En cuanto a si recibió dinero por parte del artista, Guillén fue tajante: "No hay ningún tipo de acuerdo económico con él. Él en todo momento se quiso hacer cargo de ayudarme e hizo dos pagos para pagar el alquiler y los gastos. Nada más. Eso fue entre septiembre y octubre. Yo decidí no recibir más ayuda de él.

Además, mandó un recado a Bertín, quien "no está pendiente", tras admitir que se siente "sola": "Un mensaje es más importante que una transferencia" ya que "hay cosas más importantes que el dinero".