Alejandra Osborne habla sobre la paternidad de Bertín Osborne: "Él mismo, hasta que no llegue el momento, no sabrá cómo actuar"

Hace una semanas Gabriela Guillén aseguró estar arrepentida de haber estado con Bertín Osborne y negó haber retomado su relación con el artista. En la presentación de la VIII edición de los Premios Brindis Solidario de Bodegas Protos ha sido Alejandra Osborne la que se ha pronunciado acerca del hijo que esperan Guillén y su padre.

En una entrevista para la revista Diez minutos, la hija mayor del cantante habló sobre su padre, al que aseguró que suele ver mucho porque es al único al que tiene en Sevilla, y se pronunció acerca de su paternidad con Gabriela Guillén.

"Primero se tienen que hacer las pruebas de paternidad", expresó Alejandra Osborne, que aseguró que "se deben hacer" porque "no tenían una relación" y "es normal que la pida".

Con respecto al niño, que se espera que nazca a finales de diciembre, expresó que si se confirma que es su hermano para ella será "un poco raro" por el poco contacto que ha tenido con la madre. "Fabiola es la exmujer de mi padre y la adoro y la amo. A Gabriela la he visto unas tres veces y no he tenido una conversación con ella", explicó.

Alejandra Osborne declaró que "cuando llegue el momento" verá como se siente. "Ya veré qué me dice el corazón. Tengo que pensar y ver qué quiero hacer", expresó, y añadió que su padre le dará "libertad" para decidir si quiere conocer a su hermano o no. "Él mismo, hasta que no llegue el momento, no sabrá cómo actuar", aseguró.

Su Navidad se espera "como siempre", con la presencia de "toda la familia de Madrid" que no ve nunca, aunque con la ausencia de sus hermanos Quique y Carlos, los hijos de Bertín y Fabiola, que estarán con ellos en fin de año.