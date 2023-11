A raíz de que Gabriela Guillén publicara un vídeo junto a Bertín Osborne y luego lo borrara, ha desatado los rumores de que ambos habría vuelto. No obstante, ella lo ha negado.

TardeAR ha conseguido hablar con la modelo, y ha aprovechado para preguntarle por la nueva supuesta infidelidad del cantante, la cual le afectaría a ella de forma directa.

"Han salido tantas cosas... Yo no conozco al personaje del que estáis hablando", ha expresado la joven sobre lo que se cuenta de Bertín, pues para ella "es otra persona".

"Yo no he sido una amante porque teníamos una relación estable. Decidimos mantenerlo oculto, pero fue una decisión mutua", ha dejado claro.

Por otro lado, ha contado que ha estado muchas veces ingresada por ataques de ansiedad por este tema: "A mí no me compensa todo esto, me ha cambiado la vida".

Además, ha admitido arrepentirse de haber estado con Bertín: "Mucho, sobre todo el creer a la gente de alrededor". Por esta misma línea, ha negado haber vuelto con Bertín.

"Es una cuestión de dignidad. Lo más importante es mi hijo y es en lo que me estoy centrando", ha justificado. Además, ha vuelto a asegurar que el presentador no se está preocupando del bebé: "Yo estoy siendo padre y madre".