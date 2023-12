Concha Velasco y Paco Marsó, una tormentosa historia de amor con infidelidades y ruina

La actriz española Concha Velasco estuvo ligada al mundo del espectáculo en el ámbito laboral y en el más personal, al compartir 28 años de matrimonio con Paco Marsó, quien fuera productor de teatro y actor ocasional, sin embargo su vida matrimonial no fue un camino de rosas y estuvo marcada por las infidelidades del productor y sus problemas con el juego.

Ambos se intercambiaron los anillos el 18 de abril de 1977 cuando la vallisoletana se encaminaba a cumplir 38 años, pero lo que la actriz aguardaba como una noche de bodas idílica se convirtió en preocupación e incerteza: su recién esposo desapareció sin dar explicaciones.

Concha recordaba con tristeza años después ese momento en el que tal fue su sobresalto que llegó a llamar a su suegra entre lágrimas, quien la advirtió: "¡Uy, hija! Ya te acostumbrarás".

Concha se acostumbró a aguantar cualquier situación por el amor que profesaba a Paco y fue con el productor con quien tuvo a su segundo hijo, Francisco, dos años después del enlace matrimonial. Antes, había nacido Manuel, fruto de la relación que la actriz mantuvo con el director de fotografía Fernando Arribas, y por quien Paco tenía un gran aprecio ya que quería ser su padre adoptivo.

Marsó murió en 2010, cinco años después de que la pareja se divorciarse tras 28 años de matrimonio y vivir varias crisis en 1990 y 2002, lo que supuso una liberación para Concha quien afirmó que "al divorciarme he ganado que cuando suena el timbre de casa no piense que es una citación judicial", "he llorado mucho, pero de todo se sale".

Aún así, Concha nunca dejó de amarle como dejó latente en una entrevista tras la pérdida de su exposo: "Desde que Paco partió, no he sentido lo mismo por nadie. Las imágenes de nuestro tiempo juntos aún adornan mi hogar. La pérdida de Paco en 2010 solo sirvió para reforzar cuánto significaba para mis hijos".

Paco Marsó reconoció ser infiel a Concha Velasco

El productor confirmó en el programa de televisión Salsa rosa que le había sido infiel a Concha en muchas ocasiones al haber pagado a profesionales del sexo en noches de fiestas desenfrenadas, según recoge la revista Semana. Estos gastos provocaron que la pareja se endeudase a pesar de que la actriz siguiera trabajando.

Por otro lado, a las infidelidades se sumaron los problemas con el juego del productor que provocaron la ruina económica. Además, Marsó emprendió en proyectos que acabaron fracasando como la obra Hello Dolly, estrenada en el Teatro Calderón, pero que les costó una pérdida de 600 millones de pesetas. Las inspecciones de Hacienda hicieron el resto.