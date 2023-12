La actriz Hajar Brown se pronuncia tras haber visto 'Ocho apellidos marroquís'

Tras Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, este viernes llegó a los cines la película Ocho apellidos marroquís, una especie de secuela donde la acción se traslada a Marruecos. Sobre esta nueva comedia ha hablado en redes sociales la actriz Hajar Brown, conocida por la serie Skam España, donde ha opinado qué le ha parecido la película tras haber sido invitada al preestreno.

Sin destripar el argumento, la actriz ha querido hacer una crítica sobre el filme. "Así, en general... Me lo he pasado bien", ha resumido. "Me da rabia, pero me lo he pasado bien, es gracioso", ha agregado al respecto.

En este sentido, Brown ha reconocido que fue a ver la película con muy pocas expectativas y con cierto temor, pensando que "es otra peli más, otra serie más en la que sale una mora o un moro, es que seguro es esto, esto y esto, desde una perspectiva de superioridad moral, diciendo que los moros son lo peor...".

Sin embargo, en esta ocasión, "han cambiado la perspectiva", ha indicado la joven. "No quiere decir que esté bien, pero es que otra, mejor de lo que conocemos", ha añadido.

Por ese motivo, la película está "bien", "porque hemos avanzado", prosigue Hajar, que confiesa que "esta peli yo la hubiera necesitado en el 2018, no en el 2023, porque para mí ya es tarde. Pero está bien que a los cines haya llegado este tipo de proyectos, esto quiere decir que está calando el mensaje".

"Obviamente no está todo perfecto", ha matizado Hajar antes de indicar que "hay un par de cosillas en las que sí han patinado", y ha mencionado uno de los casos, de forma genérica: "Hay una especie de fiesta y pasa algo que yo creo que no pertenece a la cultura marroquí, pertenece a otro tipo de cultura. El que se mezclen cositas... me ha chirriado", ha explicado.

Más avanzada la película, tiene lugar otra de las situaciones que tampoco han convencido a la actriz. "Hay un tema que a mí me parece serio y yo creo que no ha sido muy apropiado cómo se ha ejecutado, porque se ha romatizado algo que para mí es un problema serio y chungo".

En resumen, su experiencia ha sido positiva: "Por fin una película donde la cultura y la parte marroquí también es protagonista y no solo algo secundario. He sentido que las dos partes han tenido la misma importancia y al final está hecha para un público blanco, pero la intención y el mensaje final es bonito, y que ya hayan llegado a ese punto y hayan reconocido cosas está bien".

Hajar ha recomendado además que "si eres payo ve a verlo con moros, por si tienes dudas, o para que cuando pasen cosas raras te digan que eso no es así, y si eres moro ve tranquilo, que te lo vas a pasar bien, no vayas con miedo ni congoja".

"Al final es una comedia, está todo más exagerado, juegan mucho con esa dualidad, ni todos los españoles son así ni todos los moros son así", ha valorado la actriz, que ha puntuado con un 6,5 sobre 10 la película que protagonizan Michelle Jenner, Julián López, Elena Irureta y María Ramos, entre otros.