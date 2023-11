Julián López, en 'El Hormiguero': "El mar es mi talón de Aquiles"

Los actores Julián López y Hamza Zaidi presentarán su nueva película, Ocho apellidos marroquíes, que se estrena en cines el 1 de diciembre. La comedia intenta demostrar que el amor está por encima de las diferencias culturales y geográficas.

.@JulianLopez y @hamzazaidi97 nos presentan “Ocho apellidos marroquís” que se estrena el 1 de diciembre en cines #JuliánHamzaEH pic.twitter.com/t2y2E8eRf0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2023

Pablo Motos le preguntó a López que era lo que más le había llamado la atención de la cultura marroquí: "Sobre todo me gustó la gastronomía y me sorprendió la cantidad de gatos que había", recordó el actor.

También recordó una anécdota del rodaje: "El mar es mi talón de Aquiles, no sé qué le pasa a mi cuerpo que me fundo a negro, lo paso fatal", admitió el invitado.

"Llevaba años sin montar en barco, pero en la película lo intenté. Pero me mareé y me tuvieron que llevar a tierra. Me sustituyó el doble que tenía, pero él también se mareó", afirmó entre risas.

El presentador quiso que comentara más manías o curiosidades de su vida: "Por ejemplo, tengo seis cubos de basura, no soporto salir de casa sin hacer la cama o que cambio de sitio los muebles de las habitaciones de los hoteles", enumeró López.