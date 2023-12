El PSC no negociará el presupuesto de 2024 hasta que no se garantice la ejecución del aeropuerto, la B-40 y el Hard Rock

"Hasta que no tengamos garantías de que una gran parte de las medidas que incluimos en el Presupuesto se están aplicando, se han acabado o están ejecutadas, nosotros no nos pondremos a negociar el 2024". Así de tajante se ha mostrado esta mañana en rueda de prensa la portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, quien ha recordado que introdujeron 282 medidas en las Cuentas de 2023. La portavoz socialista ha destacado que "hacemos seguimiento de todas estas medidas", pero ha enfatizado que "para nosotros algunos proyecto son muy significativos", en referencia a "la comisión del aeropuerto, Hard Rock y B-40"”.

Alícia Romero ha concluido que "hasta que no tengamos esto garantizado, no negociaremos", y ha añadido que "no podemos decir que estamos satisfechos del grado de cumplimiento" del Presupuesto que está haciendo el Govern. Romero ha insistido en que "se han de generar confianzas para comenzar a negociar".

Sobre la B-40, la portavoz socialista ha relatado que se aprobó el protocolo antes de las elecciones para asegurar el compromiso del Govern pero que ahora hay que firmar el convenio. Sobre la comisión del aeropuerto, advierte que se tiene que convocar antes del 31 de diciembre "según se firmó en los acuerdos".

Finalmente, sobre el Hard Rock, oficialmente el Consorcio del Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou, CRT, Romero ha reprochado que aún no se haya aprobado el plan urbanístico, cuando se tenía que haber aprobado el pasado 30 de junio. "Espero que se cumpla, pero aún no está aprobado", tras lo que la portavoz socialista ha zanjado que "tenemos algunos incumplimientos obvios que ya veremos cómo se desbloquean".

Según ha confirmado la portavoz parlamentaria del grupo del PSC, Alícia Romero, "no hay reuniones previstas para negociar los Presupuestos", e incluso ha señalado que hubo unas "no-reuniones, porque duraron 10 minutos" ya que no se hablaba del seguimiento del cumplimiento del Presupuesto de 2023 y se quería hablar del de 2024.

"Inacción" ante la sequía.

Alícia Romero ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de su grupo parlamentario, en lo que denominan Gobierno Alternativo, para tratar la situación de sequía en Cataluña. Además de constatar la preocupación de su grupo por las consecuencias de la falta de lluvia, en la reunión se ha criticado la "inacción del Govern en estos últimos 10 años". Según la portavoz del PSC, si el Govern hubiese implementado "las infraestructuras de gestión del ciclo del agua, hoy no estaríamos obligados a mirar al cielo".

Desde el PSC se critica que "muchas de las medidas que se acordaron en el Parlament" con la aprobación hace unos meses de la Ley de Agua para luchar contra la sequía, "avanzan muy lentamente o no se están cumpliendo". Romero ha indicado que desde su grupo se han realizado informes y propuestas con análisis y posibles soluciones, pero "pasados todos estos meses, estamos decepcionados con el Govern porque creemos que no han estado a la altura de las circunstancias en la toma de decisiones".

Ante esta situación, el denominado Gobierno Alternativo pondrá en marcha una mesa semanal de seguimiento de la situación y de las obras de infraestructura. La presidirá Silvia Paneque, consejera de Acción Climática en este gobierno paralelo del PSC. La mesa estará constituida por los diputados más afectados en su ámbito por la sequía y por expertos que les asesorarán.

"Como no nos convocan a la mesa del agua hemos creado la mesa permanente de la sequía", ha anunciado Alícia Romero, tras recordar que, en abril de 2021, la directora del Meteocat informó al Govern de que "la situación de sequía era inminente y que viviríamos unas situaciones difíciles". Romero ha reprochado que, tras este informe interno, "hasta el otoño del año siguiente no se convocó la mesa interdepartamental".