Yolanda Díaz repesca a varios exdirigentes de Podemos y encara la creación de una alianza fija a la izquierda del PSOE sin los morados

Las relaciones entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y Podemos están completamente rotas, pero Díaz ha decidido integrar en su equipo a un buen número de exdirigentes morados que salieron de la formación que ahora lidera Ione Belarra. El último fichaje de la vicepresidenta es nada menos que la exnúmero dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Noelia Vera, que en su día fue portavoz orgánica de Podemos. Pero no es el único perfil con pasado morado que ha repescado para su equipo la vicepresidenta, que en estas semanas está iniciando el proceso para dar una estructura a su partido y conformar Sumar como una alianza estable a la izquierda del PSOE en la que parece imposible que Podemos vaya a estar presente.

Vera, tal y como adelantó eldiario.es, será la nueva Directora de Comunicación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, la cartera que —junto al Ministerio de Trabajo— ocupa Díaz en el Consejo de Ministros. Lejos de buscar un perfil técnico, la líder de Sumar ha seleccionado una figura muy política, que entre 2019 y 2021 fue secretaria de Estado de Igualdad y que durante años formó parte de la ejecutiva de Podemos, tanto con Pablo Iglesias como con Ione Belarra liderando la formación morada. Tan cercana era su relación con el núcleo dirigente que, incluso, llegó a presentar el programa La Tuerka en sustitución de Iglesias cuando este asumió sus primeros cargos institucionales.

Vera llevaba dos años fuera de la política después de su salida de Igualdad y también de todos los órganos de su partido, que no se debió a enfrentamientos con la cúpula de Podemos, sino a motivos personales. No obstante, ese no es el caso de la mayor parte de los exdirigentes de Podemos que ahora forman parte del núcleo duro de Sumar. De una manera o de otra, de forma más o menos traumática, casi todos los dirigentes que Díaz ha reunido en torno a sí en los últimos tiempos acabaron saliendo de Podemos enfrentados con la dirección del partido.

Es el caso, por ejemplo, del nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que abandonó la formación morada en 2019 cuando iba a ser candidato a las elecciones europeas sin ruido, pero con profundas desavenencias con el círculo de confianza de Iglesias por sus postulados errejonistas. Bustinduy dejó entonces aparcada la política y volvió a las clases universitarias y la investigación, pero, tras años completamente desaparecido del ojo público, se incorporó hace unos meses al equipo de campaña de Sumar y fue nombrado ministro por Díaz hace unas semanas para sustituir al frente de la cartera de Derechos Sociales, precisamente, a Ione Belarra.

La que fuera sustituta de Bustinduy al frente de la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones europeas de 2019, María Eugenia Rodríguez Palop, también se ha alejado de la dirección del partido morado y se ha convertido en una de las dirigentes más próximas a Díaz, con quien colaboró estrechamente durante la campaña electoral. Y lo mismo ha ocurrido con el ex secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, que ahora es diputado de Sumar en el Congreso, y con Txema Guijarro, que llegó a estar en la ejecutiva morada tanto de Iglesias como de Belarra pero que rompió con Podemos y ahora es secretario general del grupo parlamentario de Sumar en la Cámara Baja.

Sumar va tomando forma

La incorporación de Vera al equipo más próximo de Yolanda Díaz se produce en un momento en el que Movimiento Sumar, el partido de la vicepresidenta, está dando los primeros pasos para conformar sus estructuras. La formación se registró a toda prisa como partido para concurrir a las elecciones de julio, pero hasta ahora ha funcionado sin una dirección ni tampoco una ejecutiva ni órganos, que es precisamente lo que se elegirá en el congreso fundacional que tendrá lugar en unos meses, cuya preparación correrá a cargo de una comisión que se anunciará en los próximos días.

No obstante, los planes de Díaz no terminan con la construcción de su partido. La idea de la cúpula de Sumar es constituir una alianza estable de organizaciones a la izquierda del PSOE, aunque sin que los partidos tengan que diluirse para participar en ella. El modelo, explican fuentes de Sumar, sería similar al de Catalunya en Comú, una formación que funciona con una única voz aunque a ella pertenecen sin haberse disuelto los pequeños partidos que la componen: desde Esquerra Verda —la antigua ICV— hasta Barcelona en Comú, la formación local de Ada Colau.

La construcción de esa alianza de formaciones a la izquierda del PSOE se encuentra todavía en una fase muy embrionaria, aunque parece enormemente complicado que Sumar, si finalmente se constituye como un frente amplio de partidos, cuente con Podemos entre ellos. Las relaciones entre los morados y Díaz están completamente rotas, y además Podemos acaba de aprobar con el apoyo de sus bases una hoja de ruta política en la que descarta cualquier alianza que limite su "autonomía", como obviamente ocurriría si se integrara en una coalición estable con otros partidos.