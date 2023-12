Mike Tyson, demandado por golpear a un pasajero en un vuelo el año pasado

En mayo del año pasado, el exboxeador Mike Tyson quedó sin cargos después de liarse a puñetazos con un pasajero durante un viaje en avión, puesto que tanto él como Melvin Townsend, la víctima, fueron detenidos y puestos en libertad. Sin emabrgo, ahora Townsend le exige a Tyson casi medio millón de dólares para evitar ir a juicio.

El abogado de la leyenda del boxeo, Alex Spiro, ha asegurado que todo esto no es más que un intento de "extorsión" y ha insistido en que no piensan realizar ningún pago después de que el equipo legal de Townsend les enviase esta misma semana una carta, obtenida por The New York Post, explicándoles sus demandas.

Según el documento, que firma el abogado de la víctima, Jake Jondle, Tyson podría haber optado por otras fórmulas para remediar la situación en el vuelo de JetBlue de abril de 2022, si bien prefirió "usar la violencia física" y "agredir brutalmente" a Townsend, quien desde entonces ha lidiadon con un "severo dolor de cabeza y de cuello" —una conmoción cerebral radiculopatía cervical, como detalla más adelante— y problemas de visión.

Estos efectos adversos, que "sigue sufriendo a día de hoy", prueba que "la evidencia de que el Sr. Tyson cometió agravios intencionados de agresión no solo es clara, sino que también actuó de manera imprudente y negligente", ha especificado Jondle en declaraciones al portal de noticias TMZ.

"Además, el Sr. Tyson ha admitido en la televisión nacional haber atacado al Sr. Townsend y nunca ha reclamado la justificación legal de defensa propia para sus accione. De hecho, ha admitido que no debería haber atacado al Sr. Townsend. Estar cabreado con un fan no es una defensa legal contra cualquiera de los reclamos del Sr. Townsend", ha agregado.

Según el abogado, la carta enviada a Alex Spiro es simplemente un esfuerzo por "participar en discusiones de buena fe de manera que se intente resolver esta reclamación antes de presentar una demanda". Es por ello que le piden 450.000 dólares así como cualquier tratamiento futuro que Townsend necesitase por las lesiones provocadas por Tyson.

Según el equipo legal del expúgil, Townsend le arrojó una botella de agua a Tyson y estuvo molestándolo repetidamente, si bien según la versión de Jondle, su cliente simplemente estaba "emocionado de verle [a Tyson] en su vuelo, por lo que comenzó a hablar con él sobre la industria de la marihuana y los hongos psicodélicos, y el Sr. Tyson se irritó", hasta acabar atacándole.