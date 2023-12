La prensa danesa califica al príncipe Federico de "irresponsable" tras su viaje clandestino a Madrid

Conforme va pasando el tiempo, la prensa danesa se ha ido metiendo más y más en analizar la conducta del príncipe heredero, Federico, tras conocerse su visita clandestina a Madrid de dos días, donde se encontró con Genoveva Casanova.

Los datos que se han ido recabando muestran que el heredero, que debe comunicar cualquier movimiento que realice por cuestiones de seguridad, realizó el citado viaje a Madrid el pasado 25 de octubre sin cumplir con ese requisito indispensable.

Cogió un vuelo de Copenhague a la capital española sin apenas escolta y después de pernoctar en casa de Genoveva, salió a la calle a las 8,30 de la mañana completamente solo. Imágenes que se han visto en las televisiones y que permiten ver a Federico llevando su propia maleta y aguardando bajo una marquesina de autobús a que alguien llegue a recogerle.

Portada de Lecturas con Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca juntos en Madrid. Mediaset/ Revista 'Lecturas'

Para los daneses, se trata de una falta "muy grave", ya que Federico ha puesto en riesgo su integridad. El diario Elkstra Bladet, experto en temas relacionados con la casa real, no duda en arremeter contra él tachándolo de "irresponsable".

Todas estas informaciones, sobre las que ha sido preguntado directamente el propio heredero, coinciden con una entrevista de su mujer, Mary, grabada en verano, en la que revela que ha luchado largamente contra la depresión.

No obstante, Federico no ha entrado en ninguna cuestión. Se ha limitado a responder sobre si tenía algún comentario: "No, no tengo".