Luis del Olmo, recuperado tras su caída en una bañera: "Todavía tenemos que aguantar hasta los 120 años"

El periodista y locutor Luis del Olmo, a sus 86 años, sufrió esta semana una caída en la bañera por la que tuvo que ser hospitalizado y que le impidió asistir a los Premios Planeta de Oro, en los que estaba premiado. Unos días después ha reaparecido y ha asegurado que se encuentra muy bien.

Ante las cámaras de Europa Press, el conocido locutor ha declarado que está "afortunadamente mejor". "A todos los amigos que nos estén viendo, que tengan cuidado, que las bañeras son muy traidoras", ha expresado con humor Luis del Olmo, y ha añadido: "Todavía tenemos que aguantar hasta los 120 años".

Su última aparición ha sido muy tranquilizadora, en la que se ha visto a Luis del Olmo con muy buen aspecto de salud y completamente recuperado mientras paseaba por Barcelona junto a su mujer, Mercedes González.

El pasado martes, Susanna Griso contactó en directo en Espejo Público con el periodista y este aseguró que estaba "fenómeno" y con muchas ganas "de salir a la calle". "Los médicos me han dicho que no me preocupe y que me queda vida aún para, al menos, un par de años", expresó en el programa.

Luis del Olmo compartió, además, que suele salir a caminar con bastante frecuencia. "Me habéis pillado en casa de casualidad porque me voy a ir a dar una vuelta, que hago todos los días entre tres y cuatro kilómetros", explicó el locutor.