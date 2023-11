Hito inédito en África: una mujer da a luz a gemelos con 70 años en un hospital de Uganda

Women's Hospital International and Fertility Center

Una mujer de 70 años ha dado a luz a gemelos en un hospital de Uganda tras someterse a un tratamiento de fecundación in vitro, tres años después de otro parto, según ha informado el propio centro médico en sus redes sociales, con un mensaje en el que ha confirmado que tanto la madre como los bebés están en perfecto estado.

"Esta historia no es sólo un éxito médico, sino que demuestra la fortaleza y resiliencia del espíritu humano", ha proclamado el Hospital Internacional y Centro de Fertilidad de Mujeres de Kampala, que ha compartido vídeos de la mujer, Safina Namukwaya, antes y después de dar a luz. El hospital ha asegurado que se trata de un hito inédito en África por la avanzada edad de la madre.

Namukwaya ha reconocido en declaraciones a la cadena NTV que sufrió algunas complicaciones sobre el embarazo y ha admitido que no sabe cómo podrá criar a sus hijos, entre otros motivos porque el padre les ha abandonado. "A los hombres no les gusta oír que vas a tener más de un hijo. Incluso después de que me ingresarán, mi hombre nunca apareció", ha dicho.

La madre ha contado también algunos traumas pasados, incluidos abortos y la pérdida de su marido a principios de la década de los noventa. Asimismo, ha recordado las burlas de un chico que un día llegó a decirle que estaba "maldita" y se iba a quedar sin hijos.