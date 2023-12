El 'libreto económico' de Luis Caputo, el gurú que Milei rescata de la era Macri y al que sus afines apodan como "el Messi de las finanzas"

"Estoy seguro de que vamos a resolver el desastre que nos dejaron los K!". Fueron las primeras palabras de Luis Caputo tras su confirmación como ministro de Economía del nuevo Gobierno. Javier Milei asume la Presidencia de Argentina el próximo 10 de diciembre.

"Muchas gracias Milei por confiar en mi persona para ayudar en este tan difícil momento del país", escribió Caputo en su cuenta de X este miércoles ya de madrugada. "Junto con el equipo que hemos formado vamos a dejarlo todo para darle una alegría a todos los argentinos de bien, que tanto se la merecen", prometió el nuevo ministro, añadiendo una hilera de banderitas argentinas.

Un duro período de "estanflación"

Javier Milei ya ha adelantado algunas de las cosas que tendrá que gestionar Caputo: habrá un duro período de "estanflación" y promete "liberar todos los precios que pueda". La estanflación es una de las peores "enfermedades" que puede sufrir una economía. Es la combinación del estancamiento y la inflación. Es decir, los precios suben al tiempo que la actividad económica cae.

Luis Caputo no es precisamente nuevo en lo de administrar las cuentas de Argentina. Fue secretario de Finanzas; luego ministro de Economía, entre 2017 y 2018; y al final, apenas tres meses, presidente del Banco Central. Todo ello ocurrió bajo la presidencia de Mauricio Macri. En 2016, Marcos Peña, jefe de aquel Gabinete, le llamó "el Messi de las finanzas".

"Lobo de Wall Street, no macroeconomista"

¿Es un economista liberal, por supuesto, pero clásico? Parece que no. "La mayoría de sus pares, colegas y ex compañeros del gabinete económico del Gobierno de Macri, lo definen como un trader, un lobo de Wall Street y no como un macroeconomista", escribe Ezequiel Burgo en Clarín. Según cuenta, "siempre fue convocado por Macri para tareas puntuales y específicas. Casi como un bombero o un troubleshooter (un solucionador de problemas)".

Al acabar la presidencia de Macri, al que siguió Alberto Fernández en 2019, Caputo fundó la consultora Anker Latinoamérica junto a su exasistente, Santiago Bausili. Dos economistas que trabajan allí, Federico Furiase y Martín Vauhtier, serían los encargados del programa macroeconómico y la ingeniería de las Leliq, informa el diario argentino.

¿Qué son las Leliq?

Las Leliq, son las letras de liquidez, un instrumento financiero que utiliza el Banco Central de Argentina para regular la cantidad de pesos que circulan en la economía. Su fin es evitar desequilibrios que, en caso de no compensarse, podrían generar más inflación y una subida descontrolada del precio del dólar, resume Página 12.

De entrada, la principal tarea de Caputo parece que sería una operación de ingeniería financiera para bajar el stock de las Leliq en poder de los bancos. Esa, según Milei, es la precondición para levantar el cepo cambiario, que el nuevo presidente ha prometido eliminar.

Las Leliqs fueron creadas en 2018, bajo el gobierno de Macri. "Caputo estaría pensando en reemplazar esos títulos por un bono en dólares de legislación extranjera", escribe Burgo. Pero está por ver si Argentina tiene margen para colocar deuda.

¿Qué es el cepo?

El cepo cambiario es un conjunto de restricciones al acceso a las divisas extranjeras que desde 2011 se aplica en Argentina. Estas restricciones tienen como objetivo controlar la salida de divisas del país y evitar la especulación con el dólar.

Los críticos con la medida, empezando por Milei y siguiendo por Caputo, consideran que el cepo ha sido negativo para la economía porque ha dificultado el acceso a divisas extranjeras de las empresas, lo que habría reducido la inversión y la producción. Además, habría causado un aumento de la inflación al generar escasez de dólares y elevado el precio de los bienes importados, según Noticias Argentinas.

"Vamos a hacer Argentina grande de nuevo"

Milei esta ya de vuelta en Argentina tras un viaje a Estados Unidos acompañado, entre otros, por el futuro ministro de Economía. "No le den bolilla a estos operadores. Vamos a hacer Argentina grande de nuevo", ha escrito Caputo en redes sociales.

Argentina no puede pagar los vencimientos de los préstamos del FMI porque las reservas están en rojo

Él no regresó con Milei. Ha seguido en Washington presentando el plan de ajuste que preparan. Ha mantenido reuniones con el Tesoro y al Fondo Monetario Internacional, donde los recibieron Michael Kaplan, secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, y Jay Shambaugh, secretario adjunto para Asuntos Internacionales.

Es con el FMI con el que tiene el nuevo gabinete las negociaciones más delicadas. El programa que tenía con Argentina está "desconectado" por incumplimiento de los objetivos. Además, la revisión de noviembre está en un limbo y "hay vencimientos inminentes que no se pueden pagar porque las reservas están en rojo y los futuros funcionarios aún no tienen dimensión de cuánto es en realidad ese vacío", informa Clarín.