Qué hacer el fin de semana en Madrid: 'Flipar' con Jorge Blass y escuchar a dos grandes pianistas

1. Magia. Jorge Blass nos invita a 'Flipar'

El ilusionista Jorge Blass vuelve al Teatro Reina Victoria con su espectáculo Flipar, después de agotar todas las entradas la pasada temporada. Del 30 de noviembre al 14 de enero, podremos disfrutar de un show único en el que no existe lo imposible, donde no habrá más remedio que dudar de nuestros sentidos. Desapariciones, teletransportes e ilusiones que desafían la lógica, dejarán a los asistentes boquiabiertos y sin saber cómo, dónde ni por qué, aunque siempre con una sonrisa asombrada. Sin duda, una experiencia difícil de olvidar.

En palabras del propio mago, "desde mis inicios, he observado a muchos espectadores reaccionar ante mi magia, algunos abren los ojos, otros se llevan las manos a la cabeza, se tapan la boca, ríen, se asustan, incluso lloran, otros se enfadan, pero la mayoría lo vive con alegría. Aunque, en realidad, el que más se emociona con esas reacciones soy yo. Esa emoción es la que me ha empujado a crear este show. Al fin y al cabo, la magia no está en el truco, ni siquiera en el mago, la magia está en la mirada de un espectador ilusionado".

Jorge Blass regresa a Madrid con su último espectáculo Cedida

Con apenas 19 años, Blass ganó la Varita de Oro de Montecarlo y durante 20 años no ha dejado de recibir los más importantes reconocimientos por parte de la crítica y el público. Su magia ha cautivado a iconos del ilusionismo como David Copperfield. Desde el Dolby Theater en Los Ángeles, hasta la Exposición Universal de Shanghai, recorriendo televisiones de medio mundo, Jorge ha emocionado a millones de personas con su extraordinaria forma de hacer magia. Jorge es patrono y mago solidario de la prestigiosa Fundación Abracadabra, que acerca la magia a hospitales y colectivos desfavorecidos.

Cuándo y dónde: del 30 nov. al 14 ene. | Teatro Reina Victoria

2. Teatro. Juan José Millás y teatro argentino

Una mujer irrumpe en el teatro a punta de pistola, para dar una charla de Juan José Millás. Acosada por la policía y el propio autor, su alegato es la demostración de una tesis a vida o muerte: Ella es él. Quien domina las palabras, domina la realidad. Todo sucede, obviamente, en las fronteras entre la imaginación y la realidad. Un homenaje a la lectura y a la libertad de pensamiento en el que nada es lo que parece, con dirección de Mario Gas.

Clara Sanchis protagoniza la obra de Juan José Millás 'Miércoles que parecen jueves' Cedida

La obra teatral Miércoles que parecen jueves, firmada por Juan José Millás, se representa ahora en el Teatro Quique San Francisco, después de su éxito a su paso por Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Santander y Valencia.

La actriz Clara Sanchis, regresa a este teatro tras el éxito de Una habitación propia, de Virginia Woolf, y La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, ambos espectáculos destacados en estos Planes culturales que aquí componemos cada fin de semana. Interpreta un thriller con tono de comedia, o una comedia con fondo de thriller, que pone en escena grandes temas del universo de Millás con su humor característico.

Añadimos en este apartado teatral otra propuesta, también en una sala pequeña. El espectáculo Inestable, del dúo argentino Sutottos, -formado por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk-, toma como eje el miedo y sus derivados: paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y terminan atrapándonos en nuestros propios temores.

Los Sutottos son un dúo argentino que estará este fin de semana en Teatro del Barrio Cedida

Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites entre lo real y lo irreal. La obra ha sido galardonada como mejor espectáculo de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y acumula más de 10.000 espectadores en un año, pero tan sólo estará en cartel dos días, este fin de semana.

Cuándo y dónde: (Millás) hasta el 17 dic. | Teatro Quique San Francisco

Cuándo y dónde: (Sutotto) viernes 1 y domingo 3 | Teatro del Barrio

3. Clásica. Uchida y Trifonov al piano

Mitsuko Uchida es una veterana pianista conocida como una intérprete incomparable de las obras de Mozart, Schubert, Schumann y Beethoven, sin desdeñar la música para piano del siglo XX, que también ha abordado a lo largo de su carrera. Llega este fin de semana para interpretar junto a la Orquesta Nacional de España, dirigida por el titular de la formación, David Afkham, el Concierto para piano y orquesta núm.2 de Ludwig van Beethoven.

La pianista Mitsuko Uchida protagoniza nuestra recomendación musical de este fin de semana Justin Pumfrey

El programa se completa con una obra monumental, la Sinfonía lírica, op. 18, de Alexander von Zemlinsky, que rara vez se suele escuchar, donde contaremos con la participación de Christiane Karg (soprano) y Christopher Maltman (barítono) como solistas invitados.

Este concierto para piano de Beethoven fue utilizado como escaparate del virtuosismo pianístico y talento del compositor, tras instalarse en Viena a la edad de 21 años. Su intachable factura e inagotable inspiración revelan la determinación del joven Beethoven por hacerse valer ante su audiencia como el legítimo sucesor del salzburgués. En el siguiente video vemos a Uchida hace 13 años, con la misma obra que le escucharemos, pero les puedo asegurar que mantiene un estado envidiable.

Pero no es la única propuesta de música clásica para estos días, ya que el jueves 30 también nos visita una joven figura que no deja de asombrarnos. Se trata del pianista Daniil Trifonov. "Lo tiene todo y más, … ternura y también el elemento demoníaco. Nunca había oído nada igual", se maravilla la legendaria pianista Martha Argerich.

Su programa también transita desde Mozart -interpretará su Sonata número 12-, hasta el Beethoven más maduro y expresivo, reflejado en la Sonata Hammeklavier. Entre ellas también escucharemos una preciosa suite de Rameau -de la que hemos encontrado un fragmento en el video anterior- y las Variaciones serias de Mendelssohn. El recital forma parte del excelente Ciclo de Grandes Intérpretes de Scherzo.

Cuándo y dónde: (Uchida y OCNE) 1, 2 y 3 de diciembre | Auditorio Nacional

Cuándo y dónde: (Trifonov) 30 de noviembre | Auditorio Nacional

4. Infantil. Marionetas, danza y 'videomapping'

Las Naves del Español en Matadero reservan un espacio para los espectáculos infantiles, dentro de la cuarta edición del ciclo Vividero, un espacio multidisciplinar compuesto por espectáculos escénicos donde se mezcla el teatro, la danza contemporánea, los títeres y las marionetas, pensados para disfrutar en familia con los más pequeños.

Se desarrolla los fines de semana hasta el 10 de diciembre y en este próximo que nos ocupa se presenta Filar, una mezcla de danza, marionetas y videomapping, a cargo de Antonella D'Ascenzi. Se trata de una pieza de danza contemporánea y poesía visual que habla sobre el poder de la relación entre cuerpos y objetos.

El mejor plan infantil del finde es el espectáculo de danza y poesía visual 'Filar' Carles Decors

La historia de Filar es la de un mundo que cada día se construye y, de repente, se viene abajo. ¿Cómo podemos volver a construir una comunidad y sentir que vivimos en una red de hilos y relaciones?

Cuándo y dónde: 2 y 3 de diciembre (A partir de 6 años) | Naves del Español en Matadero

5. Exposición. 'Antes de América' en la Fundación Juan March

La Fundación Juan March dedica una extensa y nutrida exposición a las influencias artísticas que las antiguas civilizaciones y culturas prehispánicas en América produjeron en la cultura moderna y contemporánea. Antes de América lleva por título, y reúne más de seiscientas obras en disciplinas como pintura, escultura, dibujo, fotografía, así como documentos, mobiliario y diseños arquitectónicos.

Una de las salas de la Fundación Juan March dedicada a 'Antes de América' © Dolores Iglesias

El recorrido de Antes de América comienza en los inicios del siglo XIX, cuando en Europa se estilaba el espíritu enciclopédico asentado a finales del XVIII y existía un afán por conocer territorios que aún nos eran desconocidos. Las expediciones científicas, propias de la época de la Ilustración, se enriquecieron con la sublimación romántica del viaje como experiencia, que encontró en el continente americano un territorio enormemente atractivo.

Las siguientes secciones de la exposición reflejan, ya en el siglo XX, el retorno a lo primitivo como paradigma de la modernidad, aunque parezca una paradoja. Los centenarios de las independencias y la Primera Guerra Mundial potenciaron el cuestionamiento de lo europeo como unidad de medida universal y se reforzó la dimensión de las identidades americanas.

Numerosos objetos relacionados con la influencia artística americana, en la Fundación Juan March © Dolores Iglesias

La búsqueda de lo esencial llevará a la invención de signos y ambientaciones con reminiscencias arcaicas. Y, finalmente, los años cincuenta y sesenta del siglo XX verán, con el advenimiento de la cultura pop, cómo carteles, cómics, portadas de discos, revistas y libros, insertaban alegremente lo precolombino en la cultura popular.

La característica más llamativa de esta muestra es la variedad de registros artísticos que se exponen en toda la planta baja de la fundación -con el añadido de algunas muestras en la planta sótano-, así como la gran cantidad de piezas reunidas para la ocasión, en un trabajo de investigación que se antoja minucioso y apasionante. Por ello conviene citar al equipo curatorial compuesto por Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Manuel Fontán del Junco, María Toledo Gutiérrez, Liliana Montoya y Renata Ribeiro dos Santos.

"Antes de América –escriben los miembros del equipo– es un proyecto internacional (aborda varios países), intercontinental (se ocupa de todo un continente), transatlántico (relaciona dos continentes, atravesando el océano que los separa y los une), pluricultural (conecta culturas de siglos y lugares distintos) e interdisciplinar (conjuga la historia y la teoría del arte con la estética, la arqueología, la etnografía y la museografía)".

Cuándo y dónde: hasta el 10 de marzo de 2024 (entrada gratuita) | Fundación Juan March

Cine mudo y música en directo. 'Juana de Arco'

Tras el éxito de la temporada anterior, en la que más de 1.600 espectadores redescubrieron el cine mudo con música en directo, Café Kino sigue ofreciendo sesiones cinematográficas muy especiales en el Teatro Pavón, como una de las experiencias audiovisuales más especiales de Madrid.

Cartel de la sesión de cine y música en directo que se desarrollará en el Teatro Pavón Cedida

Café Kino nació como cafetería-cine Lavapiés, es una propuesta cultural pionera en Madrid dedicada a degustar el cine clásico de la época muda, con bandas sonoras originales compuestas por artistas españoles contemporáneos de grupos emergentes del más amplio rango musical. Comedias de Buster Keaton o películas como Berlín, sinfonía de una ciudad con acompañamiento de música electrónica.

El domingo 26 de noviembre llega una obra maestra del cine, La pasión de Juana de Arco (1928), de poder arrollador y severidad implacables. Dirigida por el danés Carl-Theodor Dreyer, muestra el martirio de Juana de Arco, protagonizada por María Falconetti. Dreyer basó el guión en la transcripción del juicio por herejía que concluyó con la muerte de Juana de Arco en la hoguera en 1431, acusada de brujería -espero que no se me tome como spoiler-.

La banda sonora original compuesta especialmente para la película es la Missa Ioanna Arcensis, de Brais González, uno de los integrantes de Caspervek. Un 'ensemble' de doce músicos formado por profesores, alumnos y músicos del Conservatorio Musical Superior de Vigo, con la colaboración del Coro de El Molino, dirigido por Malela Durán, serán los encargados de potenciar las imágenes de Dreyer con su canto.