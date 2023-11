El PSPV rechaza pactar con Mazón más inversiones para el futuro de la Comunitat

La ronda de reuniones convocada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con los grupos políticos para consensuar una postura común sobre las reivindicaciones valencianas escenificó ayer la negativa de la oposición a llegar a acuerdos con el Consell de PP y Vox. Si Compromís se negó directamente a acudir a la misma, el PSPV ha trasladado este miércoles a Mazón que no pactará sobre ningún asunto mientras siga "rehén" de Vox, lo que en la práctica cierra la puerta a establecer un frente común sobre los cinco ejes que el jefe del Consell puso encima de la mesa: las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el nuevo modelo de financiación autonómica, la ampliación del puerto de Valencia, la renovación de los órganos estatutarios y la creación de la nueva Mesa del Agua.

Tras el encuentro de una hora y media en el Palau de la Generalitat al que han acudido los exconsellers Rebeca Torró y Arcadi España, actuales síndica y adjunto del grupo socialista en Les Corts, la portavoz ha afirmado que el PSPV no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo mientras Mazón "siga normalizando" a Vox y siendo "rehén" de su socio de gobierno, aunque ha garantizado que seguirá trabajando por la agenda valenciana a nivel autonómico y estatal.

Según ha explicado Torró, el también líder del PPCV les ha trasladado en esta reunión "cordial" que gobierna con Vox y que "es su socio", por lo que no han llegado a ningún acuerdo ni se han emplazado a futuros encuentros. Frente a ello, han insistido en que "el primer paso" y "el acuerdo cero" que debería adoptar Mazón es no seguir "dando cobertura" a las posiciones de Vox en contra de "el respeto y la convivencia". Es algo que ha ligado con las protestas frente a las sedes socialistas con la participación de representantes de Vox o con las iniciativas presentadas por este grupo en Les Corts en las que les tachan de "golpistas" o defienden posturas xenófobas. "Esta cobertura a la extrema derecha no ayuda a que nos podamos sentar y debatir", ha señalado.

Respecto a los puntos tratados en la reunión, la síndica ha destacado la financiación autonómica o la ampliación del puerto de Valencia, en los que según ella el PSPV tiene una postura "muy clara". Sobre la condonación de la deuda, ha indicado a Mazón que "sus socios no están a favor".

Fuentes del Consell sostienen que, una vez constituidos los gobiernos locales, provinciales, autonómico y central, es momento de buscar "puntos de encuentro" en asuntos "especialmente relevantes" para la Comunitat Valenciana y que, además, puedan ser objeto de estrategias comunes pese a las discrepancias políticas. La propuesta trasladada por Mazón a los grupos es "abierta" a aportaciones de los grupos como hoja de ruta ante las "graves necesidades" de la Comunitat.

Tras su paso por el Palau, la síndica de Vox, Ana Vega, ha prometido estudiar en profundidad los acuerdos propuestos por el president, y trabajar en ellos desde el Consell y el Parlamento valenciano. Además, ha rechazado la negativa del PSPV a pactar con su partido: "Que los socialistas no se rasguen las vestiduras hablando de ultraderecha cuando nosotros somos un socio leal". Ha asegurado que apoyarán a Mazón en los "temas capitales" como el agua y ha valorado como un "paso importante" la intención de llegar a acuerdos: "Si salen adelante participaremos".

Por su parte, el síndic del PP, Miguel Barrachina, quien se reunirá este jueves con Mazón, ha garantizado que el president seguirá "tendiendo la mano sea cual sea la actitud de la oposición".