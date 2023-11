Los Teatros del Canal en la Comunidad de Madrid acogen entre el 1 y 3 diciembre la duodécima edición del Festival CLAZZ/Continental Jazz Latino 2023, el único festival del mundo dedicado a este género musical. Durante estos días se podrá disfrutar de un evento que combina los ritmos afrocubanos y de raíz latinoamericana, como el guaguancó, el son, el bolero, el tango, la bossa, el flamenco o la samba.

Para estos tres días, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha reunido a los artistas más representativos de este género en una edición navideña. La Sala Roja de Teatros del Canal acogerá a un elenco de músicos de nueva generación junto a grandes estrellas del jazz latino, con el objetivo de acercar a todos los públicos sus ritmos y compases.

En la primera jornada, el día 1, Papá Noel Trío y sus Villazzcicos, espectáculo del bajista Dany Noel al que acompañarán Elizabeth Valderrama y Enrique Heredia, El Negri. El artista ha colaborado con grandes figuras de la música como Bebo y Chucho Valdés, Diego el Cigala, Concha Buika, Montse Cortés y Tomatito, entre otros, además de desarrollar su propia carrera en solitario.

Al día siguiente, será el turno de la cantante, compositora y pianista venezolana Karla Silva, que se pondrá al frente de su trío, junto a la voz de Ángela Cervantes y el saxofonista cubano Ariel Brínguez en All I want for xmas is swing. El recital tendrá dos importantes invitados como son Cecilia Krull y Manu Pilas, responsables de las canciones más emblemáticas de la serie La Casa de Papel.

El domingo 3 de diciembre, un concierto matinal familiar despide el CLAZZ más navideño. Pepe Rivero Trío presentará Big Band Santa, acompañando a la San Patricio Big Band dirigida por Joserra Zamora. Reiner Elizarde (El Negrón), Georvis Pico y el Coro de los Gnomos de David intervendrán como estrellas invitadas. Como novedad, en esta edición, todos los conciertos serán emitidos en directo a través de la plataforma digital OH! JAZZ.

El Clazz Continental Latin Jazz llegó a Madrid en 20211 y desde entonces han pasado por el escenario artistas como Paquito D´Rivera, quien inauguró la primera edición en Madrid y Barcelona; Michel Camilo, Arturo Sandoval y Giovanni Hidalgo, entre otros tantos. Aunque los orígenes del festival están en Madrid, se ha consolidado en otras ciudades como México DF, Lisboa, Barcelona, Bilbao y Miami.