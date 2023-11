Mireia Canalda, enamorada de un exjugador de baloncesto tras su separación de Felipe López

Tras más de doce años de relación y dos hijos en común, Mireia Canalda y Felipe López anunciaron su separación el pasado mes de agosto. Fue una decisión tomada de mutuo acuerdo en la que no estuvieron involucradas terceras personas, tal y como reveló el extinto matrimonio al que, sencillamente, se le habría acabado el amor.

"Nos entendemos con la mirada", comentaba la modelo hace unas semanas, constatando la buena relación que mantiene con el padre de sus pequeños, Inés y Nuno, de 10 y 8 años, con quien se casó en 2018 en una ceremonia celebrada en una playa de Ibiza.

Aun así, ya por ese entonces, Mireia dejaba entrever que no estaba cerrada a encontrar de nuevo el amor: "Durante la separación pensaba que no podía mirar a ningún hombre, todo lo veía gris. Pero ahora estoy más tranquila, aunque no significa que abra la puerta de repente".

Unas declaraciones que contrastan, sin embargo, con la romántica escena en la que se dejó ver recientemente junto al exjugador de baloncesto Julià Garrote Coste, quien parece ser su nueva ilusión. Y es que, según ha informado la revista Diez Minutos, la modelo fue pillada hace unos días paseando por las calles de Madrid de la mano de este hombre, el cual trabaja actualmente de comercial en una empresa de maquinaria dedicada a la construcción.

En las imágenes que ha sacado a la luz este mismo medio, se puede ver cómo el exjugador posa su mano cariñosamente en la pierna de la modelo cuando, después del paseo, decidieron sentarse en la marquesina del autobús.