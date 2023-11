Jorge Javier Vázquez, adicto a los 'realities': "Me gustaría que Isabel Preysler confesara en el suyo el lastre que era Vargas Llosa"

Isabel Preysler está a punto de estrenar su esperadísima docuserie, que, promete no dejar indiferente a nadie. Tampoco a Jorge Javier Vázquez, que ha opinado de lo que está por venir por parte de la socialité.

Desde su blog de Lecturas, el presentador, que se confiesa "adicto" a los realities, asegura que se ha "tragado varias veces el de Tamara Falcó, que no es de los mejores". "Y estoy siendo comedido", sostiene.

"Pero la de días que, estando tumbado en el sofá de mi casa, me he puesto un capítulo al azar y me he quedado embobado frente al televisor con cara de vaca viendo pasar un tren. Mano de santo. Para mí es como meditar", detalla sobre el reality de la marquesa.

Sobre el de su madre, dice: "Me gustaría que, en su reality, Isabel Preysler se soltara el pelo y le confesara a sus hijos en la cena de Nochebuena grabada en agosto que menudo lastre era Vargas Llosa. Es más, rabio de gusto imaginándola pronunciar la palabra 'coñazo' referida al Nobel".

El comunicador continúa escribiendo sobre la celebrity: "O cargando contra algunas de esas repolludas o petimetres que cuando hablan de ella en televisión dicen "Isabel" con la mandíbula caída, babosa. De esta manera nos dan a entender que son muy cercanos a la Preysler pero nombrándola por su nombre de pila quedan como lo que son: más cursis que un guante".

Para concluir sobre este tema, añade: "La pena es que el reality lleve ya tiempo grabado porque me hubiera gustado ver cómo en esa cena de Navidad la troupe Preysler al completo opina sin cortapisas sobre los grandes temas que están arrasando actualmente en nuestro país: la amnistía, las manifestaciones en Ferraz o las declaraciones del hijo de Bárbara Rey. Ahora que lo pienso, sobre casi todo ello se ha manifestado ya en El Hormiguero Tamara Falcó, elevando el término 'cuñadismo' a dimensiones absolutamente estratosféricas. Inalcanzables. Inauditas. Insoportables, incluso. Pero fíjate que ahora mismo me dan a elegir entre un after o ver una cena con la Preysler, Íñigo Onieva o Fernando Verdasco hablando de Puigdemont y paso del after".