Ucrania denuncia el envenenamiento con metales pesados de la mujer del jefe de los servicios de inteligencia

Mariana Budánova, esposa del jefe de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Kirilo Budánov, está recibiendo tratamiento tras haber sido supuestamente envenenada con metales pesados, según reveló una fuente con conocimiento del caso a la agencia estatal de noticias ucraniana Ukrinform.

Desde el GUR se ha enviado un comunicado al medio The Kyiv Independent en el que confirman haber detectado metales pesados en la sangre de Budanova. "Estas sustancias no se utilizan de ninguna forma ni en la vida cotidiana ni en cuestiones militares. Su presencia podría indicar un intento de envenenar a una persona en particular", afirma el escrito. Además, han añadido que los indicios apuntan a que la intoxicación se produjo tras una ingesta de alimentos.

Una fuente de la inteligencia militar explicó en un primer momento a la publicación ucraniana Babel que Mariana Budánova está en el hospital, donde fue ingresada tras "un deterioro prolongado" de su estado de salud. "El curso del tratamiento se está completando ahora, y luego habrá un chequeo por parte de los médicos", dijo la fuente.

Más tarde fuentes de los servicios de seguridad informaron al periódico Ukrainska Pravda que Budanova "está mejor ahora, ya que ha sido sometida a la primera fase del tratamiento."

Budánov ha reconocido implícitamente la responsabilidad de la agencia que dirige en varias acciones dentro de Rusia contra objetivos militares y altos cargos rusos.