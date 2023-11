Tras Ángel Cristo, el hijo de María Jiménez acudirá al programa '¡De Viernes!' para hablar de su madre

Después de la arrolladora entrevista al hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr, en el programa recién estrenado ¡De Viernes!, un nuevo 'hijo' se asomará próximamente a la pequeña pantalla a través de este formato.

Alejandro Sancho Jiménez, de 40 años, hijo de la cantante María Jiménez, fallecida en Sevilla el pasado 7 de septiembre, acudirá al plató de este espacio, si bien, lo hará para homenajear a su madre en la sección de nostalgia del programa. Esta parte será conducida por el veterano periodista José Manuel Parada.

Alejandro, al igual que Ángel Cristo, ha estado prácticamente alejado de las cámaras toda su vida. Su padre, el actor José Sancho, y su madre vivieron una tormentosa relación, hasta que se separaron, igual que Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo.

Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey. MEDIASET

La única vez que Alejando se puso ante las cámaras fue en Sálvame Deluxe, y lo hizo para defender a su madre y ratificar sus palabras: que fue una mujer maltratada.

Isabel Jiménez, única hermana de María, ha hablado con Vanitatis para referirse a la próxima intervención de su sobrino en el programa de Mediaset.

"Alejandro es libre de hablar y de acudir a un programa o los programas de televisión que él considere; no me parece sorprendente. El duelo o el dolor no se puede medir en días. Yo lo único que espero y deseo es que siga respetando la memoria de su madre, como ha hecho. Porque es su madre y es mi hermana, una de las personas a la que más he querido en mi vida".

Isabel, que presidió el funeral de su hermana junto a su sobrino, ha precisado en el mismo portal: "Me parece bien que él cuente sus vivencias, son suyas. Yo tengo otro tipo de vivencias y puede decirse que fui la persona que más y mejor la conoció. Estábamos muy unidas y viví todas sus etapas, sus mejores momentos y sobre todo los peores".