Laura Escanes niega los rumores sobre una supuesta indirecta a Álvaro de Luna y recuerda su audio viral: "Es un meme"

Laura Escanes lleva varios años dedicándose al mundo de las redes sociales. Por ello, sabe perfectamente cómo funcionan y qué lenguaje utilizar para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Así lo ha demostrado con su última publicación.

La joven no ha explicado el porqué de su acción, pero todo el mundo cree que podría tratarse de una indirecta hacia Álvaro de Luna, de quien se separó recientemente. En este, Laura recupera uno de sus audios más virales, en el que se la oye más que cabreada.

"Has vuelto a demostrarme ahora, ¿vale?, que te la pela todo. Que te la pela todo Estoy cabreada y sigues sin decirme nada. Que te la pela absolutamente todo, ¿vale?, todo. Con lo cual estás respondiéndome con tres frases de mied..., viendo como estoy, sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil, que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú.." se la puede escuchar recitar de memoria.

El vídeo se hizo viral en 2020, durante plena pandemia, y al poco tiempo se convirtió en un meme internacional que incluso llegó a ser versionado en canción. Ahora, tres años después, Laura se ríe de ello: "Esto es el audio este mítico. Esto es un meme ya, es como un meme para todos. La gente ya sabe esto, no sé de cuándo es este audio, de 2017 o 2016".

Por ello, ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con su exnovio, y era simplemente recordar un momento divertido: "Eso es gente que no tiene cultura de Internet. Ese audio se ha escuchado mucho en Twitter".

Actualmente, la creadora de contenido, como así ha dejado claro, no quiere escándalos, especialmente si estos tienen como punto de partida sus anteriores relaciones. Para ella, lo más importante son su hija y disfrutar de la soltería: "Yo estoy con mi hija, focalizada en el trabajo, que tengo muchísimos proyectos y es lo que está en mi cabeza todo el tiempo".