Laura Escanes presenta a Rock, el nuevo miembro de la familia, y sus seguidores explotan de ternura con la reacción de su hija

Esta misma semana, Laura Escanes anunció que estaba muy emocionada por las cosas que estaban por venir y que este jueves iba a ser uno de los días más importantes de su vida. Lo prometido es deuda y la influencer no ha decepcionado a sus seguidores. La creadora de contenido ha sorprendido a sus casi dos millones de followers, con uno de los vídeos más tiernos que ha publicado en su Instagram.

La presentadora de La travessa, el programa de TV3, ha publicado una pieza audiovisual en la que se puede ver cómo la hija de Laura y Risto Mejide, Roma, conoce Rock, un cachorro de caniche de color marrón chocolate.

La empresaria ya había compartido a través de su canal de difusión lo que estaba tramando. De hecho, el perro llevaba varios días con Laura, aunque no quería mostrarlo en público hasta que su hija no lo conociera, puesto que esto no sería "justo". "¡Hola, Rock! ¡Muy bonito! Mira cómo quiere, mamá. ¡Eres tan bonito que me exploto! Rock, ¿cuánto quieres a mamá y a Roma?", se escucha decir a Roma que tiene tan solo cuatro años.

Una de las cosas que más ha conmocionado a sus seguidores no ha sido el pequeño cachorro, que también, sino la divertida reacción de su hija. En este sentido, el corto se ha llenado de comentarios como "Me parece tan bonito cómo a los hijos se les van pegando expresiones de los padres", "mi instinto maternal subiendo por segundos", "no puedo más, quiero ser papá" y "nosotras sí que nos explotamos con vosotras".

Las reacciones de caras conocidas como la actriz Blanca Suárez tampoco han faltado. La actriz, que hace tan solo unos días asistía al pódcast de Escanes, Entre el cielo y las nubes, se mostraba emocionada diciendo: ¡Ha ocurrido! Asimismo, también se han visto otros comentarios como los de Laura Matamoros, Pelayo Díaz o Marta Díaz.