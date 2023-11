Laura Escanes habla de su ruptura con Álvaro de Luna: "Hay cosas que duelen"

El cantante Álvaro de Luna y la influencer Laura Escanes rompieron su noviazgo a mediados de octubre, en medio de la sorpresa general, porque hasta poco antes, ambos se mostraban enamorados del otro y todo indicaba que sus mundos habían encajado muy bien.

Laura fue una de las invitadas estelares de la fiesta navideña de GHD (productos para el pelo), Ante las cámaras, se mostró muy relajada y accedió a explicar cómo se encuentra tras la separación.

"Hay cosas que duelen, es inevitable, -dijo la joven- pero entiendo y es parte de todo esto, pero lo que te digo: estar bien rodeada al final, como que da paz".

Álvaro de Luna sube al escenario a Laura Escanes y canta con ella la canción que le dedicó INSTAGRAM / ÁLVARO DE LUNA

A la pregunta de qué razones han imperado para tomar esta decisión, Laura señaló: "Hace unos años me llegas a preguntar y te diría que sí (te las daría) porque ya no me puedo quedar las cosas. Pero llega un punto en el que si llegas a entrar tanto en detalle de todo, te quedas tan vacío por dentro...".

Escanes asegura que "él y yo sabemos lo que hemos vivido" y respecto a que el cantante pueda usar sus sentimientos sobre un escenario, Laura se muestra muy comprensiva: "Los artistas, y nosotros también, cuando cantan cosas, sacamos las cosas que hemos vivido y para los artistas es una manera de sacar lo que llevan dentro. Entonces, no lo veo mal", asegura rotunda la joven.

Laura Escanes, divorciada del presentador Risto Mejide y madre de una niña de cuatro años, Roma, ha estado un año con el cantante Álvaro de Luna. Tiempo en el que han viajado juntos, han pasado las vacaciones a la vez y en el que ella ha subido al escenario a mostrar su amor en público.