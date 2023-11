Laura Londoño habla con afecto de Genoveva Casanova: "Yo le he dicho que todo pasa, lo bueno y lo malo. Hay cosas más graves"

Laura Londoño, la actriz colombiana protagonista de la exitosa serie Café con aroma de mujer, y Genoveva Casanova se conocieron en MasterChef celebrity.

Entre fogones y platos se hicieron muy amigas, tanto que Laura la ha estado llamado por teléfono en pleno vendaval por las fotos de Genoveva con Federico de Dinamarca.

Londoño acudió anoche a la entrega de premios de la revista Woman. En el photocall fue preguntada por Genoveva, con quien ella habló recientemente, aunque según todo indica, la mexicana se ha retirado a la espera de que pase la polémica.

"A mí me ha cogido el teléfono. La quiero un montón, espero que esté bien. Yo le digo que todo pasa, lo bueno y lo malo. Creo que hay cosas más graves en la vida. A veces le damos como mucha atención a cosas que, para mi manera de ver la vida, no es tan grave".

Genoveva Casanova RTVE

Según Laura, Genoveva está perfectamente. "Que ella esté bien de salud me alegra. ¿Estaban preocupados por la salud de ella? Está muy bien. No quiere que la veas tú,-bromeó con el periodista que le preguntaba- pero yo tengo muchas ganas de verla. No la he visto tanto como quisiera, porque está un poco apartada, pero a mí me parece que todos tenemos derecho y necesidad de apartarnos un poquito y de respirar tranquilo, solitos, donde estemos".

Lo más curioso de la charla es que Laura Londoño se puso en contacto con su amiga sin conocer el revuelo organizado por las fotos con el heredero danés. "Yo la llamé y ella me preguntó, amiga ¿en qué planeta vives? Me enteré por ella. La que me reí fui yo -cuando se lo contó-. Le dije, no pasa nada".